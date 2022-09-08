Арестович прогнозує потрапляння в котел на Харківщині до 20 тис. окупантів

Вересень, 08 в 11:51

Радник Офісу президента Олексій Арестович, говорячи про успіхи ЗСУ у Харківській області, прогнозує, що до так званого котла під Балаклією можуть потрапити до 20 тис. окупантів.

В ефірі Фейгін Live він заявив, що ми не вимовляємо цієї назви, але можемо коментувати те, про що говорять російські пропагандисти.

Арестович нагадав, що окупанти говорять про страшні бої на Харківщині, про перерізання важливої ​​траси, та про те, що втрачено зв’язок із військовими під Балаклією.

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На його думку, коли ЗСУ дійдуть до Куп’янська, противник втратить постачання ще з одного напряму, а це означає, що українські військові повертаються до кордонів Луганської області.

– В ідеальному варіанті це буде оточення українським угрупуванням, як кажуть російські пропагандисти, “котел”. Туди можуть потрапити до 20 тис. російських військових, від 10 тис. до 20 тис., – додав радник глави ОП.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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