Взрывы в Днепре, Запорожье и хорошие новости из Харьковщины: что происходит на 197-е сутки войны

В Днепре, Запорожье, Мелитополе и Кременчуге раздалась серия мощных взрывов. В Запорожской и Полтавской ОВА сообщили, что сработало ПВО. В Мелитополе же взорвали штаб Единой России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть хорошие новости из Харьковской области, однако не назвал те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.

Российские войска нанесли удар по психбольнице Краматорской больницы Донецкой области, а также по Харькову и области.