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Факты / Украина
Малиновская Ангелина |
Взрывы в Днепре, Запорожье и хорошие новости из Харьковщины: что происходит на 197-е сутки войны

Взрывы в Днепре, Запорожье и хорошие новости из Харьковщины: что происходит на 197-е сутки войны

В Днепре, Запорожье, Мелитополе и Кременчуге раздалась серия мощных взрывов. В Запорожской и Полтавской ОВА сообщили, что сработало ПВО. В Мелитополе же взорвали штаб Единой России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть хорошие новости из Харьковской области, однако не назвал те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.

Российские войска нанесли удар по психбольнице Краматорской больницы Донецкой области, а также по Харькову и области.

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00:39 - 08 сентября

Один удар пришелся по Салтовскому району Харькова, второй по Холодногорскому.

Об этом сообщил мєр города Игорь Терехов.

– В первом случае — предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.В Холодногорском районе — попадание по одному из предприятий Харькова, — сообщил он.

В Салтовском районе в месте попадания ракеты сильный пожар.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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00:17 - 08 сентября

Члены администрации президента России Владимира Путина лично присматривают и координируют “фильтрационные лагеря”, которые страна-агрессор использовала для допросов и принудительной транспортировки граждан Украины на территорию РФ.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 7 сентября.

— Нам также известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих “фильтрации”, и получают отчеты о масштабах и ходе операций, — отметил он.

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00:10 - 08 сентября

Российские оккупанты наносят удары по Харькову.

— Не игнорируйте сигналы тревоги, максимально находитесь в укрытиях! — заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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