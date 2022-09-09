Сентябрь, 09 в 12:08

На Харьковском направлении украинские военные ведут успешное контрнаступление, за три дня продвинулись почти на 50 км.

В сети украинцы уже начали шутить над побегом российских оккупантов после ударов по позициям войск РФ и наступления ВСУ.

Факты ICTV собрали мемы на тему “демилитаризации” захватчиков в Харьковской области.

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Пользователи сетей не могли не вспомнить мем, который подхватила вся страна, после взрывов в Крыму на аэродроме Новофедоровки. Тогда отдыхавших на полуострове россиян охватила истерика. То же самое происходит и сейчас на Харьковском направлении, где ВСУ героически уничтожают оккупантов и гонят их обратно в Россию.

Также украинцы пошутили, что им интересно узнать все подробности с фронта, но Генштаб ВСУ призывает ждать, пока военные сделают свое дело и доверять официальным заявлениям.

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Традиционно украинцы уже не могут обойтись без мемов с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Другие мемы о контрнаступлении ВСУ и реакции россиян:

Напомним, что вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, поднимающими флаг Украины над Балаклеей.

Район Балаклеи, особенно расположенный неподалеку город Изюм, является важным логистическим узлом армии страны-террориста для обеспечения российских сил на Донбассе.