Сентябрь, 10 в 13:59

Кремль молчит об успехах Вооруженных сил Украины в Харьковской области и отказывается публично их комментировать.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей новой сводке.

Специалисты обратили внимание на заявление спикера президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль не будет комментировать “ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне спецоперации”.

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Кроме того, аналитики зафиксировали, что все запросы по этому вопросу Песков направлял в Минобороны России.

Контрнаступление Украины в Харьковской области, добавляют в ISW, предположительно побудило президента России Владимира Путина созвать накануне совещание с чиновниками РФ.

– Успешное украинское контрнаступление разрушает попытки Кремля сделать Изюм зоной экономии силы, – уверены эксперты Института изучения войны.

Сейчас Россия направляет ресурсы на линию Харьков – Изюм, пытаясь остановить продвижение украинцев, что стало для нее чрезвычайной оперативной неожиданностью.

В частности, в Минобороны РФ и Кремле обнародовали кадры, на которых в сторону Харьковской области направляются конвои.

Украинские силы также, предполагают в ISW, действуют и на нескольких направлениях в Херсонской области, хотя из-за режима строгой оперативной тишины Украины может создаваться ложное впечатление, что ВСУ там не продвигаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 199-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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