Зеленский сейчас может думать о возвращении Крыма военным путем — польский генерал

Сентябрь, 11 в 17:11

Положение российских войск становится критическим, а президент Зеленский теперь может думать о возвращении Крыма военным путем.

Об этом заявил бывший начальник Генштаба ВС Польши и посол в Анкаре генерал Мечислав Ценюх в интервью Gazeta Wyborcza.

По его мнению, украинская армия почти готова к генеральному наступлению, ведь ведет наступательные операции на южном и восточном фронтах. Он пояснил, что на данный момент около 20 тыс. украинских специалистов проходят подготовку на Западе, часть из них – в Британии.

Сейчас смотрят

— Я так понимаю, что эти военные готовятся к наступательным действиям против России.

Генерал отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком танков для Украины — россияне массово бросают тяжелую технику на Харьковщине.

— Купянск был ключевым городом с точки зрения группировавшихся под Изюмом войск. Здесь сходятся железнодорожные пути, ведущие в Белгород и Воронеж в России. Возвращение ВСУ этого города фактически лишает РФ запасов и, как следствие, приводит к окружению нескольких тысяч солдат. Все рассыпалось, как домино. Вместе с тем стоит вспомнить о замечательной тактике украинской армии, которая, с одной стороны, очень эффективна, а с другой — бережет жизнь воинов. Раньше, когда украинцы применяли маневровую оборону, говорили, что лучше отдать территорию, чем жертвовать жизнями солдат, потому что если есть армия, эти территории можно вернуть во время войны.

По его мнению, украинцы пошли в атаку, потому что поняли, что защита России слаба, а когда увидели, что российские войска посыпались – пошли дальше.

– Положение российских войск действительно становится критическим. Моральный дух низкий, и вы можете увидеть растущий беспорядок. Не исключено, что после прорыва российской обороны у Украины возникнет соблазн двинуться на Луганск и Донецк. По моему мнению, обе “республики” не готовы к обороне. Украина создала миллионную армию, а на стороне России воюет 110 тыс. оперативных войск, несколько тысяч Росгвардии, несколько тысяч “кадыровцев”, которые также формально являются Росгвардией. Подразделения с солдатами отправляются на фронт после месячной подготовки.

По мнению польского генерала, Путину остается лишь завершить войну и вывести войска с территории Украины.

– Но это значит, что ему придется смириться с поражением. Недавно он пытался заморозить конфликт, сохранить то, что имеет, надеясь отбить желание западного общества поддерживать Украину из-за опасений, связанных с зимой и нехваткой энергии. Это украинское наступление – признак того, что украинцы не дают заморозить конфликт и демонстрируют Западу, что они эффективно используют присланное им оружие.

Генерал добавил, что Зеленский говорил о возвращении Крыма дипломатическим путем только в начале войны, теперь же “он сейчас может думать о возвращении Крыма военным путем”.