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Факти / Україна

Через контрнаступ РФ відклала “референдуми” та відкликала політтехнологів з двох областей

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Через контрнаступ РФ відклала “референдуми” та відкликала політтехнологів з двох областей
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська влада відклала проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України після успішного контрнаступу Збройних сил України у Харківській області.

Про це повідомляє російське видання Медуза з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Там зазначили, що “референдуми” відкладені на “невизначений термін”.

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За даними джерел видання, кремлівські політтехнологи, які працювали у Харківській та Запорізькій областях, повернулися до Росії.

— ******* (спішно поїхали, – Ред.) усі. Надійшов наказ їхати додому, – розповіли вони.

Єдиною причиною втечі там назвали успішний контрнаступ українських військ на Харківському напрямку.

Водночас, співрозмовники Медузи зазначають, що російські політтехнологи, які готували “референдум” на Херсонщині, поки ще залишаються у регіоні.

Наразі ЗС України продовжують свій успішний контрнаступ. Зокрема, як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ЗСУ у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

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Джерело: Медуза
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