Сентябрь, 11 в 10:59

В разведке Министерства обороны Великобритании убеждены, что президент России Владимир Путин намеренно распространяет ложные заявления относительно экспорта украинского зерна.

– Глава Кремля заявил, что только 60 тыс. тонн экспортированного из Украины в августе зерна было отправлено в страны, что развиваются. А большая часть зерна якобы была направлена ​​в страны ЕС, – приводят слова Владимира Путина британские разведчики.

В то же время, добавляют в оборонном ведомстве, эти утверждения Путина не соответствуют действительности, ведь, согласно данным ООН, около 30% экспортируемого зерна было направлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Поэтому стратегия дезинформации РФ, отмечают в оборонном ведомстве, намеренна.

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Таким образом, отмечают британские разведчики, глава Кремля пытается снять с себя вину за продовольственные проблемы.

Еще одна цель, которую преследует Владимир Путин, – это дискредитация Украины и попытка минимизировать сопротивление вторжению.

Между тем на фронте российские войска терпят поражение.

РФ, предполагают в разведке Минобороны Великобритании, вывела подразделения из Харьковской области, где накануне украинские войска имели значительные успехи.

По состоянию на 11 сентября, добавляют в оборонном ведомстве, ведутся бои вокруг стратегически важных Купянска и Изюма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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