Вересень, 13 в 18:42

Країна-агресор Росія спробує зірвати продовження угоди, згідно з якою здійснюється експорт зерна з України.

Про це попередив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю одному з видань. Він нагадав, що термін дії зернової угоди завершується в листопаді.

– Не зараз, але ближче до завершення її дії в листопаді ми побачимо спроби Росії поставити цю угоду під сумнів і зірвати її продовження, – наголосив Кулеба.

Міністр запевнив, що Київ уже працює на випередження та спілкується щодо цього з ООН і Туреччиною.

Зараз дивляться

– Ми вже працюємо з усіма ключовими гравцями, і з ООН, і з Туреччиною як фасилітаторами цієї угоди, і з країнами-отримувачами нашої сільськогосподарської продукції для того, щоб не допустити цього зриву, – заявив він.

Як відомо, зернова угода про розблокування українського експорту Чорним морем була підписана в Стамбулі 22 липня цього року. Україна та РФ підписали два окремі договори з Туреччиною та ООН.

У Стамбулі відкрили спільний координаційний центр для спостереження за перевезенням зерна. В рамках угоди був розблокований експорт сільськогосподарської продукції з трьох українських портів на Чорному морі: Одеса, Чорноморськ та Південний.

Угода діє 120 днів із моменту підписання (тобто до 19 листопада) і може бути продовжена на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити її дію.

Нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін висловився за обмеження напрямів вивезення зерна з України, стверджуючи, що воно начебто експортується не в країни, що розвиваються, а в держави Євросоюзу.

У відповідь на це в розвідці Великої Британії заявили, що Кремль навмисне поширює брехню щодо експорту зерновим коридором. Тим самим РФ хоче дискредитувати України та мінімізувати спротив вторгненню.