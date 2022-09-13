РФ у листопаді спробує зірвати продовження зернової угоди – Кулеба
Країна-агресор Росія спробує зірвати продовження угоди, згідно з якою здійснюється експорт зерна з України.
Про це попередив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю одному з видань. Він нагадав, що термін дії зернової угоди завершується в листопаді.
– Не зараз, але ближче до завершення її дії в листопаді ми побачимо спроби Росії поставити цю угоду під сумнів і зірвати її продовження, – наголосив Кулеба.
Міністр запевнив, що Київ уже працює на випередження та спілкується щодо цього з ООН і Туреччиною.
– Ми вже працюємо з усіма ключовими гравцями, і з ООН, і з Туреччиною як фасилітаторами цієї угоди, і з країнами-отримувачами нашої сільськогосподарської продукції для того, щоб не допустити цього зриву, – заявив він.
Як відомо, зернова угода про розблокування українського експорту Чорним морем була підписана в Стамбулі 22 липня цього року. Україна та РФ підписали два окремі договори з Туреччиною та ООН.
У Стамбулі відкрили спільний координаційний центр для спостереження за перевезенням зерна. В рамках угоди був розблокований експорт сільськогосподарської продукції з трьох українських портів на Чорному морі: Одеса, Чорноморськ та Південний.
Угода діє 120 днів із моменту підписання (тобто до 19 листопада) і може бути продовжена на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити її дію.
Нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін висловився за обмеження напрямів вивезення зерна з України, стверджуючи, що воно начебто експортується не в країни, що розвиваються, а в держави Євросоюзу.
У відповідь на це в розвідці Великої Британії заявили, що Кремль навмисне поширює брехню щодо експорту зерновим коридором. Тим самим РФ хоче дискредитувати України та мінімізувати спротив вторгненню.