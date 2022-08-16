Около 600 тыс. тонн за две недели: в Кабмине рассказали о работе зернового коридора

С момента запуска коридора для экспорта украинского зерна, 1 августа, из портов Украины удалось вывезти около 600 тыс. тонн продовольствия.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Сейчас у нас есть цифра около 600 тыс. тонн экспорта с начала действия зернового соглашения. Сегодня из портов Черноморск и Южный выходит очередной караван, в нем пять судов. С учетом этих пяти судов будет около 600 тыс. тонн, — отметил он.

Замминистра уточнил, что есть возможности для увеличения экспорта. Зерновое соглашение начало системно работать, ежедневно есть суда на выход и вход в порты на Черном море.

– Для выхода на максимальную мощность при сегодняшних темпах нужно еще несколько недель… Мы можем выйти где-то на 3 млн тонн в сентябре, и это будет неплохой показатель. А если все будет системно и безопасно работать, то может быть даже до 4 млн тонн в месяц. Если брать средний размер судна, это около 150 судов в месяц, — объяснил Васьков.

По его словам, есть заявки на ближайшие две недели на заход в порты Украины почти 30 судов. Этот рынок становится все более активным с каждым безопасным проходом каравана по зерновому коридору.

Как известно, суда отправляются из портов Одесса, Черноморск и Южный. Комментируя возможность возобновления работы Николаевского порта, Васьков заявил, что сейчас несоответствующие условия безопасности.

– Мы хотим, чтобы все наши порты работали, в том числе и в Николаевском регионе. Однако это, безусловно, зависит от военной ситуации… В настоящее время, с военной точки зрения, мы не можем этого делать, но надеемся, что это будет возможно в будущем, — подчеркнул он.

Замминистра заверил, что Николаевский порт технически готов к экспорту зерна.

– Есть определенное разрушение инфраструктуры, но не критичное для агроэкспорта. Если военная ситуация будет позволять, мы выйдем с инициативой, которую, надеемся, поддержит ООН. Работать технически порт готов, — рассказал он.

Прокомментировал замминистра и ситуацию с судном Razoni. Это первый грузовой корабль, вышедший из порта Одессы с украинским продовольствием после открытия морского коридора.

Объясняя информацию, что судно зашло в порт Сирии, с которой Украина разорвала дипломатические отношения, Васьков сообщил, что это частный груз, и наше государство не влияет на то, куда его везут.

В то же время, официальный Киев не поддерживает доставку продовольствия в Сирию. Как известно, покупатель зерна в Ливане отказался принимать груз с RAZONI из-за “задержки сроков доставки”.

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