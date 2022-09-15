В Умани после сирен раздаются взрывы
Требует проверки
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Днем 15 сентября в Умани Черкасской области раздаются взрывы.
Очевидцы насчитали около десяти глухих звуков.
Не исключено, что они являются результатом работы противовоздушной обороны.
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