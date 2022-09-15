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Факты / Україна

В Умани после сирен раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Умани после сирен раздаются взрывы
Фото: Depositphotos

Днем 15 сентября в Умани Черкасской области раздаются взрывы.

Очевидцы насчитали около десяти глухих звуков.

Не исключено, что они являются результатом работы противовоздушной обороны.

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