Сентябрь, 15 в 13:15

Днем 15 сентября в Умани Черкасской области раздаются взрывы.

Очевидцы насчитали около десяти глухих звуков.

Не исключено, что они являются результатом работы противовоздушной обороны.

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