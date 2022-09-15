В Умані після сирен лунають вибухи

Вересень, 15 в 13:15

Удень 15 вересня в Умані Черкаської області лунають вибухи.

Очевидці нарахували близько десяти глухих звуків.

Не виключено, що вони є результатом роботи протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, що з 19 вересня влада області планує посилити заходи безпеки в місті через наближення іудейського нового року Рош ха-Шана.

У штабі оборони побоюються, що Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані для провокацій, щоб дестабілізувати міжнаціональні відносини та завдати шкоди міжнародному іміджу України.

У цей час, попереджають в обласній військовій адміністрації, може значно підвищитися імовірність ракетних ударів і терористичної загрози з боку РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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