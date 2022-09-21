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Факты / Україна

Как мобилизация в РФ повлияет на ход войны в Украине: сценарии и мнения экспертов

Юлия Соколова, редактор ленты
Как мобилизация в РФ повлияет на ход войны в Украине: сценарии и мнения экспертов
Фото: Факты ICTV

В среду, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, которая стартует уже сегодня.

Призову будут подлежать лица, которые находятся в запасе, проходили военную службу, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны РФ объявили о планах мобилизовать “300 тыс. резервистов”.

Однако похоже, что россиянам больше нравится наблюдать за пропагандистскими военными сюжетами по телевизору, чем гибнуть в окопе за идеи кремлевского “фюрера”.

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Сразу после заявления Путина в РФ анонсировали акции протеста против частичной мобилизации, а местные паблики информируют, что россияне массово скупают билеты за границу.

О том, что будет означать мобилизация в РФ для Украины и как она повлияет на дальнейший ход войны – Факты ICTV расспросили у военного эксперта Олега Жданова и руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Худший и лучший сценарии: как мобилизация повлияет на войну

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, сценариев дальнейшего развития событий на фронте может быть множество. Однако он выделил два ключевые: наихудший и наилучший.

• Наихудший сценарий

Плохой сценарий состоит в том, что все-таки месяцев через 4-5 им удастся собрать такое войско. И тогда у нас будут проблемы на фронте, нам придется с этим войском сражаться, воевать. Это самый плохой сценарий, который может быть, — отметил Жданов.

В то же время он подчеркнул, что Украина также готовится к новому этапу боевых действий на фронте, который возможен через 4-5 месяцев. В частности, украинские военные ежемесячно проходят тренировки на территории стран Запада. Кроме того, партнеры регулярно поставляют Киеву новое оружие.

Олег Жданов обратил внимание и на то, что Вооруженные силы Украины не останавливаются и проводят контрнаступательные действия.

– Да, сегодня нет больших контрударов, поскольку нет резерва, но контрнаступательные действия мы производим и понемногу продвигаемся вперед. Поэтому ситуация сегодня в нашу пользу. РФ сегодня не знает, с какой стороны мы можем нанести контрудар по российским войскам, они думают, где “ловить” Вооруженные силы Украины, – объяснил эксперт.

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• Наилучший сценарий

По словам Жданова, он состоит в том, что объявленная мобилизация лишь ускорит необратимые процессы внутри РФ и может поколебать власть Путина. По мнению эксперта, сейчас ситуация развивается в направлении положительного для Украины сценария.

Наилучший сценарий, который может быть, что эта мобилизация ускорит необратимые процессы, которые уже начались в российском обществе. Она не только будет провалена, но и может поколебать власть Путина или его присутствие в этой власти. И на сегодняшний день, насколько я вижу, ситуация больше склоняется к положительному сценарию для нас, — рассказал он.

Жданов обратил внимание на сообщения, что на фоне мобилизации россияне массово раскупают билеты за границу, например, в Армению или Грузию.

– Там уже в российских соцсетях спрашивают: если потери меньше 6 тыс. (по утверждению Минобороны РФ, – Ред.), то зачем 300 тыс. мобилизовывать? Кроме того, там пишут: ну что, кто кричал “Крым наш” – пусть теперь отправляют своих мужей на эту войну. Понимаете, как это раскалывает общество?

Российское общество не готово сегодня встать с дивана и идти в военкомат. Путин ожидает очереди в военкоматы, а я ожидаю, что завтра Росгвардия будет брать фонарики, собак и будет искать этих мобилизованных по всей РФ, по всем просторам, – добавил военный эксперт.

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Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что объявление частичной мобилизации является свидетельством отчаяния Кремля.

Эти шаги РФ – уже фактически шаги отчаяния. Это связано с неудачами, которые они несут на поле боя. И с тем, что им сейчас сложно удерживать территории, которые они временно оккупируют на Юге и Востоке Украины. Они принимают такие решения, учитывая то, что очень испугались контрнаступления украинских сил, — заявил эксперт.

Мусиенко уточнил, что решение РФ о мобилизации не было неожиданным для Украины. Ведь подобные прогнозы звучали с мая. В частности, многие предупреждали, что Путин объявит мобилизацию 9 мая, но тогда кремлевский диктатор не решился на такой шаг.

Александр Мусиенко отметил, что глава РФ избрал путь окончательного распада условной “российской империи” в конструкции, в которой она существует сейчас.

По мнению эксперта, российская мобилизация мало что изменит для Украины.

– Для нас это мало что меняет. Все прекрасно понимают, что вряд ли эта война окончилась бы очень быстро. К сожалению, у нас есть агрессивный сосед, и Путин выбрал установку воевать до последнего россиянина, — объяснил Мусиенко.

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Помогут ли РФ 300 тыс. резервистов

В комментарии Фактам ICTV военные эксперты выразили сомнение, что Кремлю вообще удастся найти еще 300 тыс. человек для пополнения российской армии.

Александр Мусиенко обратил внимание на то, что с 24 февраля против Украины воевали наиболее боеспособные и подготовленные подразделения армии РФ: контрактники, спецназовцы, десантники и т.д. Несмотря на это, они не смогли реализовать планы Кремля по скорейшему захвату территории Украины. А подготовка мобилизованных солдат будет гораздо хуже.

Кроме того, РФ все больше испытывает нехватку ресурсов – оружия, снарядов, боеприпасов, что также будет сказываться на боеспособности ее войск.

– Следующий момент – как сама мобилизация будет происходить в РФ и действительно ли мы увидим то количество в 300 тыс., которое анонсирует Шойгу (министр обороны РФ, — Ред.). У меня есть сомнения в этом, — сообщил Мусиенко.

Олег Жданов также сомневается, что России удастся собрать 300 тыс. резервистов. По словам военного эксперта, этот шаг мог увенчаться успехом в начале полномасштабной войны, в марте.

– Это нужно было делать в марте, тогда они собрали бы и полмиллиона, поскольку тогда еще действовала идеология этой войны. Сегодня этой идеологии нет, она полностью разрушена: нет “нацистов”, “бандеровцев”, “фашистов”. И этот миф о “страдании” украинского народа от украинской власти наголову разбит.

А когда нет идеологии, остается только принудительный метод. Принудительный метод до добра не доводит. Когда-то российский император в 1914 году тоже объявил мобилизацию, собрал этих мобилизованных, и они потом его и свергли, — подчеркнул эксперт.

Жданов объяснил, что мобилизованных еще предстоит одеть, накормить, вооружить и научить. По прогнозам эксперта, даже при лучшем для РФ сценарии, когда все по повесткам придут в военкоматы, и их быстро поставят в строй, готовность таких подразделений можно ожидать не раньше конца февраля – начала марта 2023 года.

– Нет времени у Путина, а на войне это один из главных факторов. У кого есть время на подготовку резервов, тот выигрывает. А на какое вооружение их будут сажать? На то, что в боксах в частях уже почти закончилось, и надо снимать с хранения?

А если мужчины пойдут в ВС РФ, то кто встанет к станку, чтобы ремонтировать те же танки, пушки, боевые бронированные машины? Подобные мероприятия следует проводить до начала войны, готовиться к войне. Они готовились к блицкригу, соответственно получили результат, – уточнил Жданов.

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Затянется ли война в Украине?

По мнению Олега Жданова, при худшем сценарии, если России все же удастся собрать какие-то силы, то это лишь отсрочит победу ВСУ на фронте.

– Мы будем лучше подготовлены. В любом случае мы будем сильнее, чем сегодня. И у нас будет возможность с ними бороться. Да, это усложнит нам задачу, это может отсрочить дату победы, но, тем не менее, мы будем иметь возможность бороться с этим нашествием, — подчеркнул военный эксперт.

Он не исключает и ситуацию, при которой новые путинские солдаты могут просто “опоздать” на войну, если Запад вовремя и в должном объеме будет помогать Украине.

Если Запад поторопится, они вообще могут опоздать на эту войну. Когда они придут, война уже может оказаться на финальной стадии. Но это зависит не от нас, а от наших партнеров, – объяснил Жданов.

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Александр Мусиенко также считает, что война может затягиваться, именно к этому стремится Кремль.

– Сейчас Россия будет максимально тянуть время, чтобы бросить в бой это подкрепление, которое они смогут мобилизовать. Конечно, это означает, что война будет затягиваться. Но для нас цель остается неизменной – это деоккупация территорий, — отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что сейчас не только Украина, но и весь мир получили сигнал, что Россия готова окончательно сломать мировой порядок. Ведь нет гарантий, что Москва в будущем не объявит псевдореферендумы о “присоединении” территорий других государств (например, Финляндии, Литвы или Польши).

По словам эксперта, сейчас были бы очень уместны заявления Запада о готовности к более решительным действиям, если Россия будет усиливать свой шантаж, в том числе ядерный.

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