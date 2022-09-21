Сентябрь, 21 в 15:32

В среду, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, которая стартует уже сегодня.

Призову будут подлежать лица, которые находятся в запасе, проходили военную службу, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны РФ объявили о планах мобилизовать “300 тыс. резервистов”.

Однако похоже, что россиянам больше нравится наблюдать за пропагандистскими военными сюжетами по телевизору, чем гибнуть в окопе за идеи кремлевского “фюрера”.

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Сразу после заявления Путина в РФ анонсировали акции протеста против частичной мобилизации, а местные паблики информируют, что россияне массово скупают билеты за границу.

О том, что будет означать мобилизация в РФ для Украины и как она повлияет на дальнейший ход войны – Факты ICTV расспросили у военного эксперта Олега Жданова и руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Худший и лучший сценарии: как мобилизация повлияет на войну

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, сценариев дальнейшего развития событий на фронте может быть множество. Однако он выделил два ключевые: наихудший и наилучший.

• Наихудший сценарий

– Плохой сценарий состоит в том, что все-таки месяцев через 4-5 им удастся собрать такое войско. И тогда у нас будут проблемы на фронте, нам придется с этим войском сражаться, воевать. Это самый плохой сценарий, который может быть, — отметил Жданов.

В то же время он подчеркнул, что Украина также готовится к новому этапу боевых действий на фронте, который возможен через 4-5 месяцев. В частности, украинские военные ежемесячно проходят тренировки на территории стран Запада. Кроме того, партнеры регулярно поставляют Киеву новое оружие.

Олег Жданов обратил внимание и на то, что Вооруженные силы Украины не останавливаются и проводят контрнаступательные действия.

– Да, сегодня нет больших контрударов, поскольку нет резерва, но контрнаступательные действия мы производим и понемногу продвигаемся вперед. Поэтому ситуация сегодня в нашу пользу. РФ сегодня не знает, с какой стороны мы можем нанести контрудар по российским войскам, они думают, где “ловить” Вооруженные силы Украины, – объяснил эксперт.

• Наилучший сценарий

По словам Жданова, он состоит в том, что объявленная мобилизация лишь ускорит необратимые процессы внутри РФ и может поколебать власть Путина. По мнению эксперта, сейчас ситуация развивается в направлении положительного для Украины сценария.

– Наилучший сценарий, который может быть, что эта мобилизация ускорит необратимые процессы, которые уже начались в российском обществе. Она не только будет провалена, но и может поколебать власть Путина или его присутствие в этой власти. И на сегодняшний день, насколько я вижу, ситуация больше склоняется к положительному сценарию для нас, — рассказал он.

Жданов обратил внимание на сообщения, что на фоне мобилизации россияне массово раскупают билеты за границу, например, в Армению или Грузию.

– Там уже в российских соцсетях спрашивают: если потери меньше 6 тыс. (по утверждению Минобороны РФ, – Ред.), то зачем 300 тыс. мобилизовывать? Кроме того, там пишут: ну что, кто кричал “Крым наш” – пусть теперь отправляют своих мужей на эту войну. Понимаете, как это раскалывает общество? Российское общество не готово сегодня встать с дивана и идти в военкомат. Путин ожидает очереди в военкоматы, а я ожидаю, что завтра Росгвардия будет брать фонарики, собак и будет искать этих мобилизованных по всей РФ, по всем просторам, – добавил военный эксперт.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что объявление частичной мобилизации является свидетельством отчаяния Кремля.

– Эти шаги РФ – уже фактически шаги отчаяния. Это связано с неудачами, которые они несут на поле боя. И с тем, что им сейчас сложно удерживать территории, которые они временно оккупируют на Юге и Востоке Украины. Они принимают такие решения, учитывая то, что очень испугались контрнаступления украинских сил, — заявил эксперт.

Мусиенко уточнил, что решение РФ о мобилизации не было неожиданным для Украины. Ведь подобные прогнозы звучали с мая. В частности, многие предупреждали, что Путин объявит мобилизацию 9 мая, но тогда кремлевский диктатор не решился на такой шаг.

Александр Мусиенко отметил, что глава РФ избрал путь окончательного распада условной “российской империи” в конструкции, в которой она существует сейчас.

По мнению эксперта, российская мобилизация мало что изменит для Украины.

– Для нас это мало что меняет. Все прекрасно понимают, что вряд ли эта война окончилась бы очень быстро. К сожалению, у нас есть агрессивный сосед, и Путин выбрал установку воевать до последнего россиянина, — объяснил Мусиенко.

Помогут ли РФ 300 тыс. резервистов

В комментарии Фактам ICTV военные эксперты выразили сомнение, что Кремлю вообще удастся найти еще 300 тыс. человек для пополнения российской армии.

Александр Мусиенко обратил внимание на то, что с 24 февраля против Украины воевали наиболее боеспособные и подготовленные подразделения армии РФ: контрактники, спецназовцы, десантники и т.д. Несмотря на это, они не смогли реализовать планы Кремля по скорейшему захвату территории Украины. А подготовка мобилизованных солдат будет гораздо хуже.

Кроме того, РФ все больше испытывает нехватку ресурсов – оружия, снарядов, боеприпасов, что также будет сказываться на боеспособности ее войск.

– Следующий момент – как сама мобилизация будет происходить в РФ и действительно ли мы увидим то количество в 300 тыс., которое анонсирует Шойгу (министр обороны РФ, — Ред.). У меня есть сомнения в этом, — сообщил Мусиенко.

Олег Жданов также сомневается, что России удастся собрать 300 тыс. резервистов. По словам военного эксперта, этот шаг мог увенчаться успехом в начале полномасштабной войны, в марте.

– Это нужно было делать в марте, тогда они собрали бы и полмиллиона, поскольку тогда еще действовала идеология этой войны. Сегодня этой идеологии нет, она полностью разрушена: нет “нацистов”, “бандеровцев”, “фашистов”. И этот миф о “страдании” украинского народа от украинской власти наголову разбит. А когда нет идеологии, остается только принудительный метод. Принудительный метод до добра не доводит. Когда-то российский император в 1914 году тоже объявил мобилизацию, собрал этих мобилизованных, и они потом его и свергли, — подчеркнул эксперт.

Жданов объяснил, что мобилизованных еще предстоит одеть, накормить, вооружить и научить. По прогнозам эксперта, даже при лучшем для РФ сценарии, когда все по повесткам придут в военкоматы, и их быстро поставят в строй, готовность таких подразделений можно ожидать не раньше конца февраля – начала марта 2023 года.

– Нет времени у Путина, а на войне это один из главных факторов. У кого есть время на подготовку резервов, тот выигрывает. А на какое вооружение их будут сажать? На то, что в боксах в частях уже почти закончилось, и надо снимать с хранения? А если мужчины пойдут в ВС РФ, то кто встанет к станку, чтобы ремонтировать те же танки, пушки, боевые бронированные машины? Подобные мероприятия следует проводить до начала войны, готовиться к войне. Они готовились к блицкригу, соответственно получили результат, – уточнил Жданов.

Затянется ли война в Украине?

По мнению Олега Жданова, при худшем сценарии, если России все же удастся собрать какие-то силы, то это лишь отсрочит победу ВСУ на фронте.

– Мы будем лучше подготовлены. В любом случае мы будем сильнее, чем сегодня. И у нас будет возможность с ними бороться. Да, это усложнит нам задачу, это может отсрочить дату победы, но, тем не менее, мы будем иметь возможность бороться с этим нашествием, — подчеркнул военный эксперт.

Он не исключает и ситуацию, при которой новые путинские солдаты могут просто “опоздать” на войну, если Запад вовремя и в должном объеме будет помогать Украине.

– Если Запад поторопится, они вообще могут опоздать на эту войну. Когда они придут, война уже может оказаться на финальной стадии. Но это зависит не от нас, а от наших партнеров, – объяснил Жданов.

Александр Мусиенко также считает, что война может затягиваться, именно к этому стремится Кремль.

– Сейчас Россия будет максимально тянуть время, чтобы бросить в бой это подкрепление, которое они смогут мобилизовать. Конечно, это означает, что война будет затягиваться. Но для нас цель остается неизменной – это деоккупация территорий, — отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что сейчас не только Украина, но и весь мир получили сигнал, что Россия готова окончательно сломать мировой порядок. Ведь нет гарантий, что Москва в будущем не объявит псевдореферендумы о “присоединении” территорий других государств (например, Финляндии, Литвы или Польши).

По словам эксперта, сейчас были бы очень уместны заявления Запада о готовности к более решительным действиям, если Россия будет усиливать свой шантаж, в том числе ядерный.