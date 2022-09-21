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“Нет могилизации!” В городах РФ пройдут акции протеста против мобилизации

Валентина Летяк, редактор ленты
“Нет могилизации!” В городах РФ пройдут акции протеста против мобилизации
Фото: Depositphotos

В РФ анонсировали проведение 21 сентября в центрах городов акций протеста против частичной мобилизации, объявленной сегодня Владимиром Путиным.

Активисты движения Весна призвали россиян в Москве, Питере и других городах выходить на митинги в 19.00 по местному времени.

– Только что Владимир Путин объявил “частичную” мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина? – говорится в обращении.

Они также заверили, что эта акция протеста только начало, а решение о “могилизации” приведет к падению путинского режима, но для этого россияне должны взять инициативу в свои руки и выходить на улицы.

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ частичную мобилизацию с 21 сентября.

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