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Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в нападении на РФ — ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в нападении на РФ — ISW
Фото: Depositphotos

По данным Института изучения войны ISW, президент РФ стремится к аннексии оккупированных территорий и проведению “референдумов” по присоединению к России, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его “нападением на Россию”.

Ключевые выводы аналитиков изучения войны ISW:

  • Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении “референдума” по присоединению к России, за которое голосование состоится 23-27 сентября.
  • Планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Путин, вероятно, намерен улучшить возможности формирования войск, призывая русский народ добровольцами идти на войну якобы для защиты новозаявленной территории России.
  • Украинские силы продолжали препятствовать усилиям России восстановить наземные линии связи через реку Днепр в Херсонской области.
  • Вероятно, российские войска атакуют украинскую гидротехническую инфраструктуру в Харьковской и Луганской областях, чтобы угрожать украинским позициям вдоль реки Северский Донец.
  • 20 сентября российские войска совершили наземный обстрел Донецкой области.
  • Российские войска 20 сентября не проводили подтвержденных наземных атак западнее Гуляйполя и продолжали артиллерийские удары по всей Запорожской области.
  • Российские войска продолжают ухудшать свои возможности формирования сил, каннибализовать обучающие элементы для ведения боевых действий в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

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Источник: ISW

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