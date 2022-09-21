Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в нападении на РФ — ISW
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По данным Института изучения войны ISW, президент РФ стремится к аннексии оккупированных территорий и проведению “референдумов” по присоединению к России, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его “нападением на Россию”.
Ключевые выводы аналитиков изучения войны ISW:
- Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении “референдума” по присоединению к России, за которое голосование состоится 23-27 сентября.
- Планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Путин, вероятно, намерен улучшить возможности формирования войск, призывая русский народ добровольцами идти на войну якобы для защиты новозаявленной территории России.
- Украинские силы продолжали препятствовать усилиям России восстановить наземные линии связи через реку Днепр в Херсонской области.
- Вероятно, российские войска атакуют украинскую гидротехническую инфраструктуру в Харьковской и Луганской областях, чтобы угрожать украинским позициям вдоль реки Северский Донец.
- 20 сентября российские войска совершили наземный обстрел Донецкой области.
- Российские войска 20 сентября не проводили подтвержденных наземных атак западнее Гуляйполя и продолжали артиллерийские удары по всей Запорожской области.
- Российские войска продолжают ухудшать свои возможности формирования сил, каннибализовать обучающие элементы для ведения боевых действий в Украине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.
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Источник: ISW