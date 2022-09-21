Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в нападении на РФ — ISW

Сентябрь, 21 в 8:57

По данным Института изучения войны ISW, президент РФ стремится к аннексии оккупированных территорий и проведению “референдумов” по присоединению к России, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его “нападением на Россию”.

Ключевые выводы аналитиков изучения войны ISW:

Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении “референдума” по присоединению к России, за которое голосование состоится 23-27 сентября.

Планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Путин, вероятно, намерен улучшить возможности формирования войск, призывая русский народ добровольцами идти на войну якобы для защиты новозаявленной территории России.

Украинские силы продолжали препятствовать усилиям России восстановить наземные линии связи через реку Днепр в Херсонской области.

Вероятно, российские войска атакуют украинскую гидротехническую инфраструктуру в Харьковской и Луганской областях, чтобы угрожать украинским позициям вдоль реки Северский Донец.

20 сентября российские войска совершили наземный обстрел Донецкой области.

Российские войска 20 сентября не проводили подтвержденных наземных атак западнее Гуляйполя и продолжали артиллерийские удары по всей Запорожской области.

Российские войска продолжают ухудшать свои возможности формирования сил, каннибализовать обучающие элементы для ведения боевых действий в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW