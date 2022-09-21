Вересень, 21 в 15:32

У середу, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, яка стартує уже сьогодні.

Призову начебто підлягатимуть особи, які перебувають у запасі, проходили військову службу, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. У Міноборони РФ оголосили про плани мобілізувати “300 тис. резервістів”.

Проте схоже, що росіянам більше до вподоби спостерігати за пропагандистськими воєнними сюжетами по телевізору, ніж гинути в окопі за ідеї кремлівського “фюрера”.

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Одразу після заяви Путіна в РФ анонсували акції протесту проти часткової мобілізації, а місцеві пабліки інформують, що росіяни масово скуповують квитки за кордон.

Про те, що означатиме мобілізація в РФ для України та як вона вплине на подальший перебіг війни – Факти ICTV розпитали у військового експерта Олега Жданова та керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

Найгірший та найкращий сценарії: як мобілізація вплине на війну

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, сценаріїв подальшого розвитку подій на фронті може бути безліч. Однак він виділив два ключові: найгірший і найкращий.

• Найгірший сценарій

– Поганий сценарій полягає в тому, що все ж таки місяців через 4-5 їм вдасться зібрати таке військо. І тоді в нас будуть проблеми на фронті, нам доведеться з цим військом боротися, воювати. Це найгірший сценарій, який може бути, – зазначив Жданов.

Водночас він наголосив, що Україна також готується до нового етапу бойових дій на фронті, який можливий через 4-5 місяців. Зокрема, українські військові щомісяця проходять тренування на території країн Заходу. Крім того, партнери регулярно постачають Києву нову зброю.

Олег Жданов звернув увагу і на те, що Збройні сили України не зупиняються і проводять контрнаступальні дії.

– Так, сьогодні немає великих контрударів, оскільки немає резерву, але контрнаступальні дії ми проводимо і потроху просуваємося вперед. Тому ситуація сьогодні на нашу користь. РФ сьогодні не знає, з якого боку ми можемо нанести контрудар по російських військах, вони гадають, де “ловити” Збройні сили України, – пояснив експерт.

• Найкращий сценарій

За словами Жданова, він полягає в тому, що оголошена мобілізація лише прискорить незворотні процеси всередині РФ та може похитнути владу Путіна. На думку експерта, зараз ситуація розвивається в напрямку позитивного для України сценарію.

– Найкращий сценарій, який може бути, що ця мобілізація прискорить ті незворотні процеси, які вже розпочалися в російському суспільстві. Вона не лише буде провалена, а й може похитнути владу Путіна або його присутність у цій владі. І на сьогодні, наскільки я бачу, ситуація більше схиляється до позитивного сценарію для нас, – розповів він.

Жданов звернув увагу на повідомлення, що на тлі мобілізації росіяни масово розкуповують квитки за кордон, наприклад у Вірменію чи Грузію.

– Там уже у російських соцмережах запитують: якщо втрати менше 6 тис. (за твердженням Міноборони РФ, – Ред.), то навіщо 300 тис. мобілізовувати? Крім того, там пишуть: ну що, хто кричав “Крим наш” – хай тепер відправляють своїх чоловіків на цю війну. Розумієте, як це розколює суспільство? Російське суспільство не готове сьогодні встати з дивану та йти до військкомату. Путін очікує черги до військкоматів, а я очікую, що завтра Росгвардія буде брати ліхтарики, собак і шукатиме цих мобілізованих по всій РФ, по всіх просторах, – додав військовий експерт.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що оголошення часткової мобілізації є свідченням відчаю Кремля.

– Ці кроки РФ – вже фактично кроки відчаю. Це пов’язано з тими невдачами, які вони несуть на полі бою. І тим, що їм зараз досить складно утримувати території, які вони тимчасово окупують на Півдні та Сході України. Вони приймають такі рішення з огляду на те, що дуже злякалися контрнаступу українських сил, – заявив експерт.

Мусієнко уточнив, що рішення РФ про мобілізацію не було неочікуваним для України. Адже подібні прогнози лунали ще з травня. Зокрема, багато хто попереджав, що Путін оголосить мобілізацію 9 травня, але тоді кремлівський диктатор не наважився на такий крок.

Олександр Мусієнко зазначив, що глава РФ обрав шлях остаточного розпаду умовної “російської імперії” в тій конструкції, в якій вона існує зараз.

На думку експерта, російська мобілізація мало що змінить для України.

– Для нас це мало що змінює. Всі прекрасно розуміють, що навряд чи ця війна закінчилася б дуже швидко. На жаль, ми маємо агресивного сусіда, і Путін обрав установку воювати до останнього росіянина, – пояснив Мусієнко.

Чи допоможуть РФ 300 тис. резервістів

У коментарі Фактам ICTV військові експерти висловили сумнів, що Кремлю загалом вдасться знайти ще 300 тис. осіб для поповнення російської армії.

Олександр Мусієнко звернув увагу на те, що з 24 лютого проти України воювали найбільш боєздатні та підготовлені підрозділи армії РФ: контрактники, спецпризначенці, десантники тощо. Попри це, вони не змогли реалізувати плани Кремля зі швидкого захоплення території України. А підготовка мобілізованих солдатів буде значно гіршою.

Крім того, РФ все більше відчуває нестачу ресурсів – зброї, снарядів, боєприпасів, що також позначатиметься на боєздатності її військ.

– Наступний момент – як сама мобілізація буде відбуватися в РФ і чи ми дійсно побачимо ту кількість у 300 тис., яку анонсує Шойгу (міністр оборони РФ, – Ред.). У мене є сумніви щодо цього, – повідомив Мусієнко.

Олег Жданов також сумнівається, що Росії вдасться зібрати 300 тис. резервістів. За словами військового експерта, цей крок міг мати успіх на початку повномасштабної війни, у березні.

– Це потрібно було робити в березні, тоді вони б зібрали й пів мільйона, оскільки тоді ще діяла ідеологія цієї війни. Сьогодні цієї ідеології немає, вона повністю зруйнована: немає “нацистів”, “бандерівців”, “фашистів”. І цей міф про “страждання” українського народу від української влади вщент розбитий. А коли немає ідеології, залишається лише примусовий метод. Примусовий метод до добра не доводить. Колись російський імператор у 1914 році теж оголосив мобілізацію, зібрав цих мобілізованих, і вони потім його й скинули, – наголосив експерт.

Жданов пояснив, що мобілізованих ще потрібно одягнути, нагодувати, озброїти та навчити. За прогнозами експерта, навіть за найкращого для РФ сценарію, коли всі за повістками прийдуть у військкомати, і їх швидко поставлять у стрій, готовність таких підрозділів можна очікувати не раніше кінця лютого – початку березня 2023 року.

– Немає часу в Путіна, а на війні це один із головних чинників. У кого є час на підготовку резервів, той і виграє. А на яке озброєння їх будуть саджати? На те, яке в боксах у частинах уже майже закінчилося, і треба знімати зі зберігання? А якщо чоловіки підуть у ЗС РФ, то хто стане до станка, щоб ремонтувати ті ж танки, гармати, бойові броньовані машини? Подібні заходи треба проводити до початку війни, готуватися до війни. Вони готувалися до бліцкригу, відповідно отримали результат, – уточнив Жданов.

Чи затягнеться війна в Україні?

На думку Олега Жданова, за найгіршого сценарію, якщо Росії все ж вдасться зібрати якісь сили, то це лише відтермінує перемогу ЗСУ на фронті.

– Ми будемо найкраще підготовлені. В будь-якому випадку ми будемо сильніші, ніж сьогодні. І в нас буде можливість боротися з ними. Так, це ускладнить нам завдання, це може відтермінувати дату перемоги, але тим не менш ми будемо мати можливість боротися з цією навалою, – наголосив військовий експерт.

Він не виключає і ситуацію, за якої нові путінські солдати можуть просто “запізнитися” на війну, якщо Захід вчасно та в належному обсязі допомагатиме Україні.

– Якщо Захід поквапиться, то вони взагалі можуть запізнитися на цю війну. Коли вони прийдуть, війна вже може бути на фінальній стадії. Але це залежить не від нас, а від наших партнерів, – пояснив Жданов.

Олександр Мусієнко також вважає, що війна може затягуватися, саме цього прагне Кремль.

– Зараз Росія буде максимально тягнути час, щоб кинути в бій це підкріплення, яке вони зможуть мобілізувати. Звичайно, це означатиме, що війна затягуватиметься. Але для нас мета залишається незмінною – це деокупації територій, – зазначив експерт.

Мусієнко додав, що зараз не лише Україна, а й увесь світ отримали сигнал, що Росія готова остаточно зламати світовий порядок. Адже немає гарантій, що Москва в майбутньому не оголосить псевдореферендуми про “приєднання” територій інших держав (наприклад, Фінляндії, Литви чи Польщі).

За словами експерта, зараз були б дуже доречні заяви Заходу про готовність до більш рішучих дій, якщо Росія посилюватиме свій шантаж, зокрема і ядерний.