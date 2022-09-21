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Факти / Україна

Як мобілізація в РФ вплине на перебіг війни в Україні: сценарії та думки експертів

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Як мобілізація в РФ вплине на перебіг війни в Україні: сценарії та думки експертів
Фото: Факти ICTV

У середу, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ, яка стартує уже сьогодні.

Призову начебто підлягатимуть особи, які перебувають у запасі, проходили військову службу, мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. У Міноборони РФ оголосили про плани мобілізувати “300 тис. резервістів”.

Проте схоже, що росіянам більше до вподоби спостерігати за пропагандистськими воєнними сюжетами по телевізору, ніж гинути в окопі за ідеї кремлівського “фюрера”.

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Одразу після заяви Путіна в РФ анонсували акції протесту проти часткової мобілізації, а місцеві пабліки інформують, що росіяни масово скуповують квитки за кордон.

Про те, що означатиме мобілізація в РФ для України та як вона вплине на подальший перебіг війни – Факти ICTV розпитали у військового експерта Олега Жданова та керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

Найгірший та найкращий сценарії: як мобілізація вплине на війну

Як пояснив у коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олег Жданов, сценаріїв подальшого розвитку подій на фронті може бути безліч. Однак він виділив два ключові: найгірший і найкращий.

• Найгірший сценарій

Поганий сценарій полягає в тому, що все ж таки місяців через 4-5 їм вдасться зібрати таке військо. І тоді в нас будуть проблеми на фронті, нам доведеться з цим військом боротися, воювати. Це найгірший сценарій, який може бути, – зазначив Жданов.

Водночас він наголосив, що Україна також готується до нового етапу бойових дій на фронті, який можливий через 4-5 місяців. Зокрема, українські військові щомісяця проходять тренування на території країн Заходу. Крім того, партнери регулярно постачають Києву нову зброю.

Олег Жданов звернув увагу і на те, що Збройні сили України не зупиняються і проводять контрнаступальні дії.

– Так, сьогодні немає великих контрударів, оскільки немає резерву, але контрнаступальні дії ми проводимо і потроху просуваємося вперед. Тому ситуація сьогодні на нашу користь. РФ сьогодні не знає, з якого боку ми можемо нанести контрудар по російських військах, вони гадають, де “ловити” Збройні сили України, – пояснив експерт.

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• Найкращий сценарій

За словами Жданова, він полягає в тому, що оголошена мобілізація лише прискорить незворотні процеси всередині РФ та може похитнути владу Путіна. На думку експерта, зараз ситуація розвивається в напрямку позитивного для України сценарію.

Найкращий сценарій, який може бути, що ця мобілізація прискорить ті незворотні процеси, які вже розпочалися в російському суспільстві. Вона не лише буде провалена, а й може похитнути владу Путіна або його присутність у цій владі. І на сьогодні, наскільки я бачу, ситуація більше схиляється до позитивного сценарію для нас, – розповів він.

Жданов звернув увагу на повідомлення, що на тлі мобілізації росіяни масово розкуповують квитки за кордон, наприклад у Вірменію чи Грузію.

– Там уже у російських соцмережах запитують: якщо втрати менше 6 тис. (за твердженням Міноборони РФ, – Ред.), то навіщо 300 тис. мобілізовувати? Крім того, там пишуть: ну що, хто кричав “Крим наш” – хай тепер відправляють своїх чоловіків на цю війну. Розумієте, як це розколює суспільство?

Російське суспільство не готове сьогодні встати з дивану та йти до військкомату. Путін очікує черги до військкоматів, а я очікую, що завтра Росгвардія буде брати ліхтарики, собак і шукатиме цих мобілізованих по всій РФ, по всіх просторах, – додав військовий експерт.

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Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що оголошення часткової мобілізації є свідченням відчаю Кремля.

Ці кроки РФ – вже фактично кроки відчаю. Це пов’язано з тими невдачами, які вони несуть на полі бою. І тим, що їм зараз досить складно утримувати території, які вони тимчасово окупують на Півдні та Сході України. Вони приймають такі рішення з огляду на те, що дуже злякалися контрнаступу українських сил, – заявив експерт.

Мусієнко уточнив, що рішення РФ про мобілізацію не було неочікуваним для України. Адже подібні прогнози лунали ще з травня. Зокрема, багато хто попереджав, що Путін оголосить мобілізацію 9 травня, але тоді кремлівський диктатор не наважився на такий крок.

Олександр Мусієнко зазначив, що глава РФ обрав шлях остаточного розпаду умовної “російської імперії” в тій конструкції, в якій вона існує зараз.

На думку експерта, російська мобілізація мало що змінить для України.

– Для нас це мало що змінює. Всі прекрасно розуміють, що навряд чи ця війна закінчилася б дуже швидко. На жаль, ми маємо агресивного сусіда, і Путін обрав установку воювати до останнього росіянина, – пояснив Мусієнко.

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Чи допоможуть РФ 300 тис. резервістів

У коментарі Фактам ICTV військові експерти висловили сумнів, що Кремлю загалом вдасться знайти ще 300 тис. осіб для поповнення російської армії.

Олександр Мусієнко звернув увагу на те, що з 24 лютого проти України воювали найбільш боєздатні та підготовлені підрозділи армії РФ: контрактники, спецпризначенці, десантники тощо. Попри це, вони не змогли реалізувати плани Кремля зі швидкого захоплення території України. А підготовка мобілізованих солдатів буде значно гіршою.

Крім того, РФ все більше відчуває нестачу ресурсів – зброї, снарядів, боєприпасів, що також позначатиметься на боєздатності її військ.

– Наступний момент – як сама мобілізація буде відбуватися в РФ і чи ми дійсно побачимо ту кількість у 300 тис., яку анонсує Шойгу (міністр оборони РФ, – Ред.). У мене є сумніви щодо цього, – повідомив Мусієнко.

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Олег Жданов також сумнівається, що Росії вдасться зібрати 300 тис. резервістів. За словами військового експерта, цей крок міг мати успіх на початку повномасштабної війни, у березні.

– Це потрібно було робити в березні, тоді вони б зібрали й пів мільйона, оскільки тоді ще діяла ідеологія цієї війни. Сьогодні цієї ідеології немає, вона повністю зруйнована: немає “нацистів”, “бандерівців”, “фашистів”. І цей міф про “страждання” українського народу від української влади вщент розбитий.

А коли немає ідеології, залишається лише примусовий метод. Примусовий метод до добра не доводить. Колись російський імператор у 1914 році теж оголосив мобілізацію, зібрав цих мобілізованих, і вони потім його й скинули, – наголосив експерт.

Жданов пояснив, що мобілізованих ще потрібно одягнути, нагодувати, озброїти та навчити. За прогнозами експерта, навіть за найкращого для РФ сценарію, коли всі за повістками прийдуть у військкомати, і їх швидко поставлять у стрій, готовність таких підрозділів можна очікувати не раніше кінця лютого – початку березня 2023 року.

– Немає часу в Путіна, а на війні це один із головних чинників. У кого є час на підготовку резервів, той і виграє. А на яке озброєння їх будуть саджати? На те, яке в боксах у частинах уже майже закінчилося, і треба знімати зі зберігання?

А якщо чоловіки підуть у ЗС РФ, то хто стане до станка, щоб ремонтувати ті ж танки, гармати, бойові броньовані машини? Подібні заходи треба проводити до початку війни, готуватися до війни. Вони готувалися до бліцкригу, відповідно отримали результат, – уточнив Жданов.

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Чи затягнеться війна в Україні?

На думку Олега Жданова, за найгіршого сценарію, якщо Росії все ж вдасться зібрати якісь сили, то це лише відтермінує перемогу ЗСУ на фронті.

– Ми будемо найкраще підготовлені. В будь-якому випадку ми будемо сильніші, ніж сьогодні. І в нас буде можливість боротися з ними. Так, це ускладнить нам завдання, це може відтермінувати дату перемоги, але тим не менш ми будемо мати можливість боротися з цією навалою, – наголосив військовий експерт.

Він не виключає і ситуацію, за якої нові путінські солдати можуть просто “запізнитися” на війну, якщо Захід вчасно та в належному обсязі допомагатиме Україні.

Якщо Захід поквапиться, то вони взагалі можуть запізнитися на цю війну. Коли вони прийдуть, війна вже може бути на фінальній стадії. Але це залежить не від нас, а від наших партнерів, – пояснив Жданов.

Олександр Мусієнко також вважає, що війна може затягуватися, саме цього прагне Кремль.

– Зараз Росія буде максимально тягнути час, щоб кинути в бій це підкріплення, яке вони зможуть мобілізувати. Звичайно, це означатиме, що війна затягуватиметься. Але для нас мета залишається незмінною – це деокупації територій, – зазначив експерт.

Мусієнко додав, що зараз не лише Україна, а й увесь світ отримали сигнал, що Росія готова остаточно зламати світовий порядок. Адже немає гарантій, що Москва в майбутньому не оголосить псевдореферендуми про “приєднання” територій інших держав (наприклад, Фінляндії, Литви чи Польщі).

За словами експерта, зараз були б дуже доречні заяви Заходу про готовність до більш рішучих дій, якщо Росія посилюватиме свій шантаж, зокрема і ядерний.

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