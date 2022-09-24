Сентябрь, 24 в 11:58

Служба безопасности Украины установила личность еще одного военного преступника из РФ. Речь идет о российском командире Александре Науменко, который отдал приказ пытать украинцев во временно захваченном городе Херсон.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, Науменко занимает должность заместителя начальника управления Росгвардии по Ростовской области РФ. Он имеет звание полковника полиции и позывной Альфа.

Как установило следствие, этот оккупант с марта руководит военнослужащими Росгвардии в Херсоне, а также боевиками незаконных вооруженных формирований РФ.

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– По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом, — подчеркнули в СБУ.

Кроме того, Науменко лично разгонял мирные митинги жителей Херсона, приказывал применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ против украинцев. В результате среди жителей города были пострадавшие.

По указанию Науменко оккупанты похитили двух граждан Украины, после чего жестоко пытали их в течение нескольких недель, выбивая информацию о военнослужащих ВСУ и местах их дислокации. Во время пыток российские военнослужащие склоняли украинцев к сотрудничеству.

Как уточнили в СБУ, полковнику Науменко уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Недавно сотрудники СБУ разоблачили еще шестерых коллаборантов на временно оккупированной территории Херсонской области. Эти лица вступили в “ГУ МВД РФ в Херсонской области”, созданное оккупантами. Задокументированы факты похищения и пыток мирных людей.