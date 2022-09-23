Сентябрь, 23 в 16:05

На деоккупированной территории Харьковской области СБУ разоблачила трех предателей. Среди них два жителя Купянска, которые по идейным убеждениям стали “полицейскими”, и заместителя мэра Волчанска. Женщина ранее была объявлена ​​в розыск по обвинению в государственной измене.

– Установлено, что 36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации инициативно устроились в так называемые “правоохранительные органы”. В начале июля их обоих назначили на должности “исполняющих обязанности полицейского взвода патрульной службы”, — сообщает СБУ.

В настоящее время им объявлено о подозрении по ч.7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Другая предательница – 67-летняя гражданка, занимая должность первого заместителя Волчанского городского головы, добровольно оказывала помощь оккупационным властям.

Сейчас смотрят

– В частности, она составила и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Востоке Украины; патриотически настроенных граждан и активистов — членов проукраинских организаций Волчанска, — говорится в сообщении.

Сдавала патриотов оккупантам: СБУ задержала беглянку — заместительницу мэра Волчанска и еще двух коллаборантов / 2 фотографии

В июле следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и объявили ее в розыск.

В настоящее время она задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.