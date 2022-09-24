Вересень, 24 в 11:58

Служба безпеки України встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ. Йдеться про російського командира Олександра Науменка, який віддав наказ катувати українців у тимчасово захопленому місті Херсон.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, Науменко обіймає посаду заступника начальника управління Росгвардії у Ростовській області РФ. Він має звання полковника поліції та позивний Альфа.

Як встановило слідство, цей окупант із березня керує військовослужбовцями Росгвардії в Херсоні, а також бойовиками незаконних збройних формувань РФ.

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– За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном, – наголосили в СБУ.

Крім того, Науменко особисто розганяв мирні мітинги мешканців Херсона, наказував застосовувати світлошумові гранати та сльозогінний газ проти українців. Унаслідок цього серед жителів міста були потерпілі.

За вказівкою Науменка окупанти викрали двох громадян України, після чого жорстоко катували їх протягом декількох тижнів, вибиваючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ та місця їхньої дислокації. Під час тортур російські військовослужбовці схиляли українців до співпраці.

Як уточнили в СБУ, полковнику Науменку вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нещодавно співробітники СБУ викрили ще шістьох колаборантів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Ці особи вступили до “ГУ МВС РФ у Херсонській області”, яке створили окупанти. Задокументовано факти викрадення і катування мирних людей.