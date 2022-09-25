Сентябрь, 24 в 23:59

Иностранцы, которые приехали “наблюдать” за так называемыми референдумами на временно захваченных Россией территориях Украины будут нести ту же ответственность, что и сами оккупанты или коллаборационисты.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

— Оккупационная российская власть любой ценой пытается провести на временно оккупированных территориях свои псевдореферендумы. И настаивает, что они будут прозрачными и легитимными. Даже позвала иностранных наблюдателей, — рассказали в министерстве.

В Минреинтеграции добавили, что всем украинским ведомствам и правоохранительным органам уже известны их имена.

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— Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР. По сути они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украина, — говорится в сообщении.

В Минреинтеграции напомнили, что референдумы на временно оккупированных территориях являются незаконными.

Ведомство также призвало правоохранительные органы расследовать легитимность въезда, пребывания и осуществления любой деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.

— Обращаемся к иностранцам: все, кто осмелится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Избежать ответственности не удастся, — резюмировали в министерстве.

Оккупанты ранее заявили о намерении провести 23-27 сентября на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей “референдумов” о присоединении к РФ.

Представители стран Запада уже заявили, что введут санкции против России за организацию псевдореферендумов.

Источник: Минреинтеграции