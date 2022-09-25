Сентябрь, 24 в 23:37

Украина требует созвать срочное заседание Совбеза ООН через проведение псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Российская Федерация должна понести наказание за проведение фейковых референдумов на территории суверенной Украины.

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— Украина требует срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным российским референдумам на оккупированных территориях Украины. Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН, — отметил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

Напомним, что фейковые голосования стартовали 23 сентября и продлятся до 27 сентября.

Ранее президент США Джо Байден решительно заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают результаты фиктивных референдумов на временно захваченных территориях Украины