Украина требует созвать срочное заседание Совбеза ООН через проведение псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Российская Федерация должна понести наказание за проведение фейковых референдумов на территории суверенной Украины.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022