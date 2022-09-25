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Факты / Україна / Политика

РФ должна ответить за “референдумы”: Украина созывает заседание Совбеза ООН

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ должна ответить за “референдумы”: Украина созывает заседание Совбеза ООН
Фото: Depositphotos

Украина требует созвать срочное заседание Совбеза ООН через проведение псевдореферендумов на оккупированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Российская Федерация должна понести наказание за проведение фейковых референдумов на территории суверенной Украины.

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— Украина требует срочного созыва Совбеза ООН по фиктивным российским референдумам на оккупированных территориях Украины. Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН, — отметил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Напомним, что фейковые голосования стартовали 23 сентября и продлятся до 27 сентября.

Ранее президент США Джо Байден решительно заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают результаты фиктивных референдумов на временно захваченных территориях Украины

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