Вересень, 24 в 23:59

Іноземці, які приїхали “спостерігати” за так званими референдумами на тимчасово загарбаних Росією територіях України будуть нести ту саму відповідальність, що і самі окупанти чи колаборанти.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– Окупаційна російська влада за будь-яку ціну намагається провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. І наполягає, що вони будуть прозорими та легітимними. Навіть покликала іноземних спостерігачів, – розповіли у міністерстві.

У Мінреінтеграції додали, що всім українським відомствам і правоохоронним органам уже відомі їхні імена.

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– Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна, – йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що референдуми на тимчасово окупованих територіях є незаконними.

Відомство також закликало правоохоронні органи розслідувати легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

– Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться, – резюмували у міністерстві.

Окупанти раніше заявили про намір провести 23-27 вересня на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей “референдумів” про приєднання до РФ.

Представники країн Заходу вже заявили, що запровадять санкції проти Росії за організацію псевдореферендумів.

Джерело: Мінреінтеграції