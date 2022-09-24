Отстояли – отстроим: освобожденная от оккупантов Буча отмечает день города
24 сентября день города отмечают в Буче Киевской области, которая более месяца находилась под оккупацией россиян.
День города там проходит сегодня под лозунгом Отстояли – отстроим.
Начались мероприятия с молебня за погибшими в храме святого апостола Андрея Первозванного.
Именно на территории этого храма после освобождения города в братской могиле обнаружили тела 117 человек, в том числе 30 женщин и 2 детей.
В Буче на сегодня запланирован также звездный футбольный турнир, в конце которого вручат ключи от новых квартир участникам военных действий.
Торжественные мероприятия пройдут и в одной из местных артгалерей.
Напомним, что о военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.
На жуткие фото отреагировало мировое сообщество и немало западных СМИ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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