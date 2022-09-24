Сентябрь, 24 в 12:02

24 сентября день города отмечают в Буче Киевской области, которая более месяца находилась под оккупацией россиян.

День города там проходит сегодня под лозунгом Отстояли – отстроим.

Начались мероприятия с молебня за погибшими в храме святого апостола Андрея Первозванного.

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Именно на территории этого храма после освобождения города в братской могиле обнаружили тела 117 человек, в том числе 30 женщин и 2 детей.

В Буче на сегодня запланирован также звездный футбольный турнир, в конце которого вручат ключи от новых квартир участникам военных действий.

Торжественные мероприятия пройдут и в одной из местных артгалерей.

Напомним, что о военных преступлениях РФ в Буче и других городах страны мир узнал 3 апреля, когда туда после освобождения от оккупантов вошли военные и журналисты.

На жуткие фото отреагировало мировое сообщество и немало западных СМИ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 213-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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