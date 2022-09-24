Відстояли – відбудуємо: звільнена від окупантів Буча відзначає день міста

Вересень, 24 в 12:02

24 вересня день міста відзначають у Бучі Київської області, що понад місяць перебувала під окупацією росіян.

День міста там триває сьогодні під гаслом Відстояли – відбудуємо.

Почалися заходи з молебню за загиблими в храмі святого апостола Андрія Первозванного.

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Саме на території цього храму після звільнення міста в братській могилі виявили тіла 117 осіб, зокрема 30 жінок та 2 дітей.

У Бучі на сьогодні запланований також зірковий футбольний турнір, наприкінці якого вручать ключі від нових квартир учасникам військових дій.

Урочисті заходи відбудуться і в одній із місцевих артгалерей.

Нагадаємо, що про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

На моторошні фото відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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