Відстояли – відбудуємо: звільнена від окупантів Буча відзначає день міста
24 вересня день міста відзначають у Бучі Київської області, що понад місяць перебувала під окупацією росіян.
День міста там триває сьогодні під гаслом Відстояли – відбудуємо.
Почалися заходи з молебню за загиблими в храмі святого апостола Андрія Первозванного.
Саме на території цього храму після звільнення міста в братській могилі виявили тіла 117 осіб, зокрема 30 жінок та 2 дітей.
У Бучі на сьогодні запланований також зірковий футбольний турнір, наприкінці якого вручать ключі від нових квартир учасникам військових дій.
Урочисті заходи відбудуться і в одній із місцевих артгалерей.
Нагадаємо, що про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.
На моторошні фото відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 213-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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