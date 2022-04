К вечеру 1 апреля стало известно, что украинские защитники освободили город Буча (Киевская область) от войск РФ. А уже на следующий день мир облетели шокирующие кадры бесчеловечных зверств, совершаемых российскими военными преступниками против мирных жителей.

Фото замученных и расстрелянных рашистами людей со связанными руками, массовые захоронения всколыхнули мировое сообщество и не остались без внимания западных СМИ. Военные преступления РФ в Буче уже назвали Бучанской резней (Bucha massacre).

Как западные СМИ отреагировали на зверства РФ в Буче – далее в материале

Американское издание The New York Times отмечает, что когда российские войска отступили из-под Киева, стали очевидны разрушительные потери войны для Украины.

Журналисты описывают, что в освобожденной от российских захватчиков Буче местные жители долгое время находились без еды, электричества или газа. А по миру распространились фото множества убитых мирных жителей на улицах города, что заставило западных лидеров усилить призывы к расследованию военных преступлений РФ.

Western officials expressed outrage on Sunday at videos and images emerging from Bucha, a town near Kyiv, Ukraine, that appeared to show civilian bodies scattered on the streets after Russia withdrew its troops from the area in recent days. https://t.co/zwNGZ8bhlR pic.twitter.com/Uusv56MGkt

Американское издание рассказывает, что журналисты, попав в освобожденный город Буча, расположенный к северо-западу от Киева, увидели многочисленные тела убитых мирных жителей, разбросанные на улицах.

Издание приводит слова мэра Бучи Анатолия Федорука, который рассказал журналистам о не менее 270 местных жителях (по данным других изданий 280, — Ред.), похороненных в двух братских могилах. Отмечается, что, по оценкам Федорука, на улицах были обнаружены убитыми до 40 человек. Некоторых из них российские военные преступники связывали и казнили выстрелами в затылок. Федорук добавил, что российские убийцы могли минировать тела мертвых людей.

Издание также отмечает, что “признаки бойни в Буче” спровоцировали призывы к расследованию военных преступлений РФ и вызвали осуждение во всем мире.

Журналисты издания выражают мнение, что выход российских войск из Киевской области может “предсказывать длительную войну на истощение” и изменение планов Кремля: в частности, попытки РФ установить контроль над всей территорией Донбасса.

Французский международный телеканал France 24 со ссылкой на AFP рассказал об ужасающих картинах российских зверств на улицах Бучи.

Жители Бучи рассказали журналистам, что российские захватчики врывались в их дома и грабили их.

Журналисты рассказывают, что в городе сожжены или разрушены супермаркеты, кафе и жилые дома, повреждена крыша церкви. В станах домов можно увидеть зияющие дыры от разрывов снарядов, а улицы усеяны раздавленными автомобилями.

Телеканал отмечает, что упорные бои в таких городах, как Буча и Ирпень, не позволили войскам РФ окружить Киев.

Журналисты американского телеканала CNN также рассказали о зверствах в Буче и телах мертвых людей на улицах.

Британское издание The Guardian пишет, что украинские войска, освобождая Бучу от российских захватчиков, обнаружили улицы, усеянные телами мертвых мирных жителей и сгоревшими российскими танками.

Местная жительница, 55-летняя Галина Товкач, рассказала The Guardian, что ищет тело своего 62-летнего мужа. Он был убит российскими солдатами. Захватчики также убили соседей этой семьи – двух мальчиков и их мать, когда они пытались бежать из города.

Есть свидетельства, что войска РФ использовали детей как “живые щиты” при перегруппировке.

Журналисты британского агентства BBC пишут, что улицы Бучи стали “одним из первых кладбищ для надежд РФ” окружить и войти в столицу Украины – Киев и свергнуть украинскую власть.

Разгромленная техника РФ на улице Бучи. Фото: Getty Images

Журналисты также подчеркивают, что у российских преступников, которые готовились к выходу из Бучи, не было сожаления к мирным украинцам. Когда украинские военные вошли в город, они заметили на улице по меньшей мере 20 погибших людей. Некоторым из них российские захватчики связали руки за спиной.

По свидетельству городских властей, еще 280 человек похоронены в братских могилах.

Британское издание The Telegraph опубликовало статью под названием: Новая Сребреница – вблизи Киева нашли массовые захоронения, мэр назвал зверства геноцидом.

Журналисты процитировали Twitter-пост Министерства обороны Украины, в котором ведомство сравнило ситуацию в Буче с резней в городе Сребреница, где в июле 1995 года боснийские сербы казнили около 8 000 боснийских мужчин-мусульман. Это стало одним из самых масштабных военных преступлений в современной истории.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022