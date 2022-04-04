К вечеру 1 апреля стало известно, что украинские защитники освободили город Буча (Киевская область) от войск РФ. А уже на следующий день мир облетели шокирующие кадры бесчеловечных зверств, совершаемых российскими военными преступниками против мирных жителей.

Фото замученных и расстрелянных рашистами людей со связанными руками, массовые захоронения всколыхнули мировое сообщество и не остались без внимания западных СМИ. Военные преступления РФ в Буче уже назвали Бучанской резней (Bucha massacre).

Как западные СМИ отреагировали на зверства РФ в Буче – далее в материале

Сцены отчаяния и смерти, когда россияне отступают из пригородов Киева – The New York Times

Американское издание The New York Times отмечает, что когда российские войска отступили из-под Киева, стали очевидны разрушительные потери войны для Украины.

– Сцены отчаяния и смерти, когда россияне отступают из пригородов Киева, — пишет издание.

Журналисты описывают, что в освобожденной от российских захватчиков Буче местные жители долгое время находились без еды, электричества или газа. А по миру распространились фото множества убитых мирных жителей на улицах города, что заставило западных лидеров усилить призывы к расследованию военных преступлений РФ.

Western officials expressed outrage on Sunday at videos and images emerging from Bucha, a town near Kyiv, Ukraine, that appeared to show civilian bodies scattered on the streets after Russia withdrew its troops from the area in recent days. https://t.co/zwNGZ8bhlR pic.twitter.com/Uusv56MGkt — The New York Times (@nytimes) April 3, 2022

Российские войска отступают от Киева, обнажая ужасы войны – The Washington Post

Американское издание рассказывает, что журналисты, попав в освобожденный город Буча, расположенный к северо-западу от Киева, увидели многочисленные тела убитых мирных жителей, разбросанные на улицах.

– Украинские войска в субботу отбили территорию вокруг Киева. Российские войска отступили из городов, захваченных ими в первые дни войны, и оставили после себя сцены разрушений и ужаса, в том числе брошенные тела погибших мирных жителей, — говорится в статье.

Издание приводит слова мэра Бучи Анатолия Федорука, который рассказал журналистам о не менее 270 местных жителях (по данным других изданий 280, — Ред.), похороненных в двух братских могилах. Отмечается, что, по оценкам Федорука, на улицах были обнаружены убитыми до 40 человек. Некоторых из них российские военные преступники связывали и казнили выстрелами в затылок. Федорук добавил, что российские убийцы могли минировать тела мертвых людей.

Издание также отмечает, что “признаки бойни в Буче” спровоцировали призывы к расследованию военных преступлений РФ и вызвали осуждение во всем мире.

Журналисты издания выражают мнение, что выход российских войск из Киевской области может “предсказывать длительную войну на истощение” и изменение планов Кремля: в частности, попытки РФ установить контроль над всей территорией Донбасса.

– Это продолжит и без того тяжелый гуманитарный кризис, во время которого миллионы украинцев покинули свои дома, становясь беженцами в соседних странах, – отмечается в публикации.

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Разбросанные тела на улице смерти украинского города – France 24

Французский международный телеканал France 24 со ссылкой на AFP рассказал об ужасающих картинах российских зверств на улицах Бучи.

– Тела разбросаны по тихой, обсаженной деревьями улице в городе Буча так далеко, насколько видят глаза. Все 20 человек одеты в гражданскую одежду. Кто-то лежит лицом к украинскому облачному небу, кто-то – лицом вниз на асфальте… У одного руки связаны за спиной белой тканью, а его украинский паспорт оставлен открытым рядом с телом… Тела разбросаны хаотично по городу: у железнодорожной станции, на обочине дороги. Но насилие, охватившее эту улицу, похоже, было более систематичным. Жертвы, все из которых, похоже, мужчины, разбросаны по усеянному обломками асфальту на несколько сотен метров… Везде насилие: серебристая машина с отверстиями от пуль, другая частично раздавлена, а у одной группы тел находится сгоревший фургон… Местный житель показал AFP то, что, по его словам, было могилой с зеленым деревянным крестом в саду соседнего дома, где были похоронены четыре человека, включая ребенка, — такими впечатлениями поделились журналисты AFP, посетившие город после освобождения его от российских убийц.

Жители Бучи рассказали журналистам, что российские захватчики врывались в их дома и грабили их.

Журналисты рассказывают, что в городе сожжены или разрушены супермаркеты, кафе и жилые дома, повреждена крыша церкви. В станах домов можно увидеть зияющие дыры от разрывов снарядов, а улицы усеяны раздавленными автомобилями.

Телеканал отмечает, что упорные бои в таких городах, как Буча и Ирпень, не позволили войскам РФ окружить Киев.

Тела замученных людей на улицах Бучи – CNN

Журналисты американского телеканала CNN также рассказали о зверствах в Буче и телах мертвых людей на улицах.

– Шокирующие кадры резни в Буче появились в субботу, в тот же день, когда Украина объявила город освобожденным от российских войск. Появляются сообщения о вероятных зверствах россиян, когда их силы отступали из районов вблизи Киева после неудачной попытки окружить столицу… Зверства вызвали международное возмущение, а западные лидеры призвали к расследованию военных преступлений и новым санкциям против России, — информирует телеканал.

Ужасные свидетельства зверств против мирных жителей – The Guardian

Британское издание The Guardian пишет, что украинские войска, освобождая Бучу от российских захватчиков, обнаружили улицы, усеянные телами мертвых мирных жителей и сгоревшими российскими танками.

– Отступление войск РФ из-под Киева оставило ужасные свидетельства зверств против мирных жителей, тела которых разбросаны по пригородам и городам региона, которые после спровоцированного Владимиром Путиным вторжения превратились в зоны адских боевых действий, — отмечает издание.

Местная жительница, 55-летняя Галина Товкач, рассказала The Guardian, что ищет тело своего 62-летнего мужа. Он был убит российскими солдатами. Захватчики также убили соседей этой семьи – двух мальчиков и их мать, когда они пытались бежать из города.

Есть свидетельства, что войска РФ использовали детей как “живые щиты” при перегруппировке.

???????? солдати заходили в ???????? з військовим оркестром та колонами Росгвардії. Але за ними завжди йшли мобільні крематорії. Навіщо брати крематорії, якщо не віриш у спротив? Тепер зрозуміло – щоб приховати воєнні злочини. Це не помилка виконавця. Це спланований геноцид. #BuchaMassacre pic.twitter.com/r0bsa3QvuV — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Улицы Бучи усеяны сгоревшими танками и телами – ВВС

Журналисты британского агентства BBC пишут, что улицы Бучи стали “одним из первых кладбищ для надежд РФ” окружить и войти в столицу Украины – Киев и свергнуть украинскую власть.

– Москва без доказательств и достоверности утверждает, что ее военные цели в центральной Украине достигнуты, и они никогда не включали захват Киева. Правда, в том, что неожиданно ожесточенное и хорошо организованное украинское сопротивление остановило их за пределами столицы. И доказательствами этому являются ржавые и скрученные обломки колонны, которые до сих пор лежат там, где она была уничтожена на пригородной улице (в Буче, — Ред.). Через две-три недели войны российские оккупанты иссякли. На этой улице в Буче видно, почему, – отмечает BBC.

Разгромленная техника РФ на улице Бучи. Фото: Getty Images

Журналисты также подчеркивают, что у российских преступников, которые готовились к выходу из Бучи, не было сожаления к мирным украинцам. Когда украинские военные вошли в город, они заметили на улице по меньшей мере 20 погибших людей. Некоторым из них российские захватчики связали руки за спиной.

По свидетельству городских властей, еще 280 человек похоронены в братских могилах.

Новая Сребреница: вблизи Киева нашли массовые захоронения – The Telegraph

Британское издание The Telegraph опубликовало статью под названием: Новая Сребреница – вблизи Киева нашли массовые захоронения, мэр назвал зверства геноцидом.

Журналисты процитировали Twitter-пост Министерства обороны Украины, в котором ведомство сравнило ситуацию в Буче с резней в городе Сребреница, где в июле 1995 года боснийские сербы казнили около 8 000 боснийских мужчин-мусульман. Это стало одним из самых масштабных военных преступлений в современной истории.

– Украина сравнила зверства россиян со Сребреницей после того, как в населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения после вывода вражеских войск. Мэр Киева Виталий Кличко назвал происходящее в Буче и других пригородах столицы геноцидом… Буча находилась в осаде почти месяц после того, как РФ вторглась на территорию Украины в феврале. Бои за город помогли предотвратить захват Киева войсками РФ. Только теперь, когда украинские войска вернули Бучу, стало известно о зверствах, совершенных российскими солдатами в течение месяца, — отмечается в статье.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of ???????? animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Издание также цитирует мэра Бучи Анатолия Федорука, что более 280 человек похоронены в братских могилах, а в автомобилях были найдены расстрелянными целые семьи: дети, женщины, мужчины, пожилые люди. Федорук уточнил, что на многих погибших были белые повязки, которыми они сигнализировали врагу о том, что не вооружены.

Старший научный сотрудник британского аналитического центра RUSI Джек Уотлинг в комментарии изданию рассказал, что события в Буче перекликаются с российскими методами ведения войны в Чечне. По мнению эксперта, действия российских военных преступников в Буче были спланированы.

– Это был план. Это было заранее обдумано, – заявил Уотлинг.

Эксперт добавил, что если бы армия РФ смогла продвинуться дальше по территории Украины, таких городов, как Буча, было бы гораздо больше.

Источник: The New York Times, The Washington Post, France 24, CNN, The Guardian, ВВС, The Telegraph