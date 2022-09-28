Контрнаступление в районе Лимана открывает дорогу на Северодонецк – Жданов

Сентябрь, 28 в 11:57

В случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк, заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона на Freeдом.

– Если возьмем Лиман, мы перекрываем пути снабжения РФ, которые идут через Сватово на Кременную. Это все переходит под наш сначала огневой контроль и открывает оперативный простор для выдвижения на Кременную и Сватово. Именно этот рубеж российское командование выбрало как следующий оборонительный. И там сейчас идут интенсивные инженерные работы, – рассказал он.

По его словам, Кременная открывает ВСУ дорогу к Северодонецку с захода в тыл агломерации Лисичанск — Северодонецк.

Он считает, что в районе Лимана украинская армия действительно может развить темп наступления, как в Харьковской области, потому что за ним, возможно, нет укреплений до рубежа Кременная — Сватово.

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– Я такой вариант рассматриваю, но не беру за основной. Потому что тут нужно полагаться полностью на данные разведки. Но вполне допускаю такой сценарий, – добавил он.

Накануне советник Офиса президента Алесей Арестович заявил, что ситуация под Лиманом в Донецкой области начинает походить на оперативное окружение российских войск со стороны ВСУ, а успех на этом направлении может быть не хуже Харьковского.