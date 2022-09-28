Контрнаступ у районі Лимана відкриває дорогу на Сєвєродонецьк – Жданов

Вересень, 28 в 11:57

У разі звільнення Лимана, ЗСУ отримають можливість висування на Кремінну та Сватове, а звідти – на Сєвєродонецьк, заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону на Freeдом.

– Якщо візьмемо Лиман, ми перекриваємо шляхи постачання РФ, які йдуть через Сватове на Кремінну. Це все переходить спочатку під наш вогневий контроль та відкриває оперативний простір для висування на Кремінну та Сватове. Саме цей рубіж російське командування обрало як наступний оборонний. І там зараз йдуть інтенсивні інженерні роботи, – розповів він.

За його словами, Кремінна відкриває ЗСУ дорогу до Сєвєродонецька із заходу в тил агломерації Лисичанськ – Сєвєродонецьк.

Він вважає, що в районі Лимана українська армія справді може розвинути темп наступу, як у Харківській області, бо за ним, можливо, немає укріплень до рубежа Кремінна – Сватове.

Зараз дивляться

– Я такий варіант розглядаю, але не беру за головний. Тому що тут слід покладатися повністю на дані розвідки. Але цілком припускаю такий сценарій, – додав він.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація під Лиманом у Донецькій області починає скидатися на оперативне оточення російських військ з боку ЗСУ, а успіх на цьому напрямку може бути не гіршим за Харківський.