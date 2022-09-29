Сентябрь, 28 в 23:00

Каждый следующий эскалационный шаг России лишь подтвердит тот факт, что мир должен действовать еще жестче.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Он заявил, что сегодня одной из главных задач украинцев является ответ на организацию фальшивых референдумов Российской Федерации.

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— Сейчас не 2014 год. Все все понимают и обязательно будут действовать, — сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что по теме псевдореферендумов в течение дня провел ряд важных разговоров с иностранными лидерами, среди них президенты Турции и Европейского совета, канцлер Германии, премьеры Канады и Великобритании, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Украина не может и не будет мириться с любыми попытками России захватить любую часть нашей земли, — добавил Зеленский.

Он также заявил, что освобожденные из плена командиры, которые защищали Мариуполь, сейчас находятся в Турции и в ближайшее время смогут увидеться с родными. Кроме того, началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно.

— Еще раз подчеркну: мы помним обо всех наших людях, и стараемся освободить каждого и каждую из плена, ни об одном украинце не забыли, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил оборонное взаимодействие и совместное реагирование на агрессию со стороны РФ.

Президент также рассказал, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил подготовку нового санкционного пакета Европейского Союза. Кроме того, Зеленский заявил Шольцу, что ждет от Германии системы противоракетной обороны, но в то же время поблагодарил за готовность помогать с ПВО.

Разговор Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН касался как псевдореферендумов, так и очевидной подготовки Россией почвы для попытки аннексии украинских территорий.

— Эти грубые нарушения Устава ООН должны быть наказаны, — добавил президент.

Владимир Зеленский анонсировал, что в течение 29 сентября планирует немало рабочих звонков иностранным лидерам.

— Сегодня хочу еще раз поблагодарить Соединенные Штаты Америки и лично президента Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более $1 млрд. Это действительно весомо, — сказал президент.

Украинский лидер добавил, что если в России кто-то еще думает, что сможет “проскочить” с попытками аннексии оккупированных территорий, то это напрасные надежды.

— Каждый следующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще жестче, — резюмировал президент.

Владимир Зеленский добавил, что подписал указ о награждении украинских защитников.

Государственными наградами отмечены 71 боец Нацгвардии, 21 работник ГСЧС, 52 пограничника, а за храбрые и результативные действия при освобождении от оккупации районов Харьковской области отмечены 320 участников боевых действий.