Вересень, 28 в 23:00

Кожен наступний ескалаційний крок Росії лише підтвердить той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Він заявив, що сьогодні одним з головних завдань українців є відповідь на організацію фальшивих референдумів Російської Федерації.

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– Зараз не 2014 рік. Всі все розуміють і обов’язково будуть діяти, – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що стосовно теми псевдореферендумів протягом дня провів низку важливих розмов з іноземними лідерами, серед них президенти Туреччини та Європейської ради, канцлер Німеччини, прем’єри Канади і Британії, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

– Україна не може і не буде миритись з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі, – додав Зеленський.

Він також заявив, що звільнені з полону командири, що боронили Маріуполь, зараз перебувають у Туреччині, і найближчим часом зможуть побачитись з рідними. Крім того, почалась реалізація плану допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно.

– Ще раз підкреслю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей, і намагаємося звільнити кожного й кожну з полону, про жодного українця не забули, – сказав президент України.

Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обговорив оборонну взаємодію та спільне реагування на агресію з боку РФ.

Президент також розповів, що разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу. Крім того, Зеленський заявив Шольцу, що чекає від Німеччини системи протиракетної оборони, але водночас подякував за готовність допомагати з ППО.

Розмова Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН стосувалася як псевдореферендумів, так і очевидної підготовки Росією ґрунту для спроби анексії українських територій.

– Ці брутальні порушення Статуту ООН мають бути покарані, – додав президент.

Володимир Зеленський анонсував, що протягом 29 вересня планує чимало робочих дзвінків до іноземних лідерів.

– Сьогодні хочу ще раз подякувати Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом більше $1 млрд. Це дійсно вагомо, – сказав президент.

Український лідер додав, що якщо в Росії хтось ще думає, що зможе “проскочити” зі спробами анексії окупованих територій, то це марні надії.

– Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше, – резюмував президент.

Володимир Зеленський додав, що підписав указ про нагородження українських захисників.

Державними нагородами відзначені 71 боєць Нацгвардії, 21 працівник ДСНС, 52 прикордонники, а за хоробрі та результативні дії при визволенні від окупації районів Харківської області відзначені 320 учасників бойових дій.