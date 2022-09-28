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Факты / Україна

Обстрел Николаевки на Донетчине: из-под обломков школы достали тело женщины

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Обстрел Николаевки на Донетчине: из-под обломков школы достали тело женщины
Фото: ГСЧС

Российские захватчики нанесли ракетный удар по школе в Николаевке Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По их данным, произошло частичное разрушение с первого по третий этажи трехэтажного здания школы №1 города Николаевка.

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– В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 года рождения, – отметили в ГСЧС.

Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания. По состоянию на данный момент работы завершены. На месте работали семь сотрудников ГСЧС и одна единица техники.

Напомним, что 28 сентября оккупанты утром ударили по Николаевке. Ракета попала в школу, где прятались гражданские.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС
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