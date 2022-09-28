Обстрел Николаевки на Донетчине: из-под обломков школы достали тело женщины
Российские захватчики нанесли ракетный удар по школе в Николаевке Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По их данным, произошло частичное разрушение с первого по третий этажи трехэтажного здания школы №1 города Николаевка.
– В результате проведения аварийно-спасательных работ из-под завалов было изъято тело погибшей женщины 1959 года рождения, – отметили в ГСЧС.
Спасатели разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания. По состоянию на данный момент работы завершены. На месте работали семь сотрудников ГСЧС и одна единица техники.
Напомним, что 28 сентября оккупанты утром ударили по Николаевке. Ракета попала в школу, где прятались гражданские.
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