Вересень, 28 в 17:21

Російські загарбники завдали ракетного удару по школі в Миколаївці, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За їхніми даними, сталось часткове руйнування з першого по третій поверхи триповерхової будівлі школи №1 міста Миколаївка.

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– В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 року народження, – зазначили в ДСНС.

Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Станом на цей час роботи завершені. На місці працювали семеро співробітників ДСНС і одна одиниця техніки.

Нагадаємо, що 28 вересня окупанти вранці вдарили по Миколаївці. Ракета влучила в школу, де ховалися цивільні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

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