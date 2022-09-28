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Факти / Україна

Обстріл Миколаївки на Донеччині: з-під уламків школи дістали тіло жінки

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Обстріл Миколаївки на Донеччині: з-під уламків школи дістали тіло жінки
Фото: ДСНС

Російські загарбники завдали ракетного удару по школі в Миколаївці, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За їхніми даними, сталось часткове руйнування з першого по третій поверхи триповерхової будівлі школи №1 міста Миколаївка.

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– В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 року народження, – зазначили в ДСНС.

Рятувальники розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Станом на цей час роботи завершені. На місці працювали семеро співробітників ДСНС і одна одиниця техніки.

Нагадаємо, що 28 вересня окупанти вранці вдарили по Миколаївці. Ракета влучила в школу, де ховалися цивільні.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС
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