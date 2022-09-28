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Факты / Україна

РФ усиливает оборону в Луганской области из-за наступления ВСУ – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в последние дни активизировали наступательные действия на северо-востоке страны.

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, украинские подразделения по состоянию на 28 сентября медленно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец.

Річка Оскіл та Сіверський Донець

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Харків

Там украинские силы консолидировались после наступления в начале сентября.

Россия в ответ на действия ВСУ устанавливает более существенную оборону, чем раньше.

– Вероятно, продвижение Вооруженных сил Украины теперь угрожает частям российской армии в Луганской области, где как раз завершилось “голосование” на псевдореферендуме по присоединению к Российской Федерации, – предполагают в британской разведке.

Кроме того, добавляют в оборонном ведомстве, Россия продолжает жесткие попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе.

Донецьк

Не останавливает оккупантов даже серьезное давление на северных и южных флангах.

– Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку Россия бросает туда силы, которые могли бы усилить другие направления, – анализирует шаги, предпринимаемые российским командованием, разведка Великобритании.

Тяжелые бои сейчас ведутся и в Херсонской области. Там остаются уязвимыми российские силы на правом берегу Днепра.

Херсон, Миколаїв

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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ВСУ наступают в районе Лимана и отбили атаки РФ возле Бахмута – ISW

Источник: Ministry of Defence
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