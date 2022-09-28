РФ посилює оборону на Луганщині через наступ ЗСУ – розвідка Британії

Вересень, 28 в 10:01

Збройні сили України впродовж останніх днів активізували наступальні дії на північному сході країни.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, українські підрозділи станом на 28 вересня повільно просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від лінії річок Оскіл та Сіверський Донець.

Зараз дивляться

Там українські сили консолідувалися після наступу на початку вересня.

Росія у відповідь на дії ЗСУ встановлює більш суттєву оборону, ніж це було раніше.

– Імовірно, просування Збройних сил України тепер загрожує частинам російської армії в Луганській області, де саме завершилося “голосування” на псевдореферендумі щодо приєднання до Російської Федерації, – припускають у британській розвідці.

Крім того, додають в оборонному відомстві, Росія продовжує свої жорсткі спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі.

Не зупиняє окупантів навіть серйозний тиск на північних та південних флангах.

– Імовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки Росія кидає туди сили, які могли б посилити інші напрямки, – аналізує кроки, до яких вдається російське командування, розвідка Великої Британії.

Важкі бої нині точаться і в Херсонській області. Там залишаються вразливими російські сили на правому березі Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.