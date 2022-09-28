ВСУ остановили вражескую ВРГ на Херсонском направлении — ОК Юг
Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась разведать позиции Вооруженных сил Украины в Бериславском районе Херсонской области. Украинские войска остановили врага в стрелковом бою.
Об этом сообщило оперативное командование Юг.
— С целью разведки наших позиций, расположения подразделений и возможных направлений своих действий, в Бериславском районе враг направил диверсионно-разведывательную группу из четырех человек. Стрелковым боем ДРГ остановлено, — отметили в ОК Юг.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки выполнили 144 огневых задачи, в том числе наши военные ударили по районам сосредоточения вооружения и техники врага в Херсоне, а также уничтожили склад боеприпасов в Новоалександровской общине.
– В течение ночи враг потерял четыре человека в живой силе и один военный автомобиль. Остальные потери врага уточняются, — добавили в своде.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.