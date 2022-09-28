Вересень, 28 в 16:36

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася розвідати позиції Збройних сил України у Бериславському районі Херсонської області. Українські війська зупинили ворога у стрілецькому бою.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

– З метою розвідки наших позицій, розташування підрозділів та ймовірних напрямів своїх дій, у Бериславському районі ворог направив диверсійно-розвідувальну групу із чотирьох осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено, – зазначили в ОК Південь.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 144 вогневі завдання, зокрема наші військові вдарили по районах зосередження озброєння та техніки ворога в Херсоні, а також знищили склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді.

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– Протягом ночі ворог втратив чотири людини в живій силі та один військовий автомобіль. Інші втрати ворога уточнюються, – додали у зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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