ЗСУ зупинили ворожу ДРГ на Херсонському напрямку – ОК Південь
Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася розвідати позиції Збройних сил України у Бериславському районі Херсонської області. Українські війська зупинили ворога у стрілецькому бою.
Про це повідомило оперативне командування Південь.
– З метою розвідки наших позицій, розташування підрозділів та ймовірних напрямів своїх дій, у Бериславському районі ворог направив диверсійно-розвідувальну групу із чотирьох осіб. Стрілецьким боєм ДРГ зупинено, – зазначили в ОК Південь.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 144 вогневі завдання, зокрема наші військові вдарили по районах зосередження озброєння та техніки ворога в Херсоні, а також знищили склад боєприпасів у Новоолександрівській громаді.
– Протягом ночі ворог втратив чотири людини в живій силі та один військовий автомобіль. Інші втрати ворога уточнюються, – додали у зведенні.
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