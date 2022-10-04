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Факты / Україна

Успех ВСУ на Херсонщине лишит РФ возможности угрожать Николаеву и Одессе — Жданов

Илья Нежигай, редактор ленты
Успех ВСУ на Херсонщине лишит РФ возможности угрожать Николаеву и Одессе — Жданов

Контрнаступление украинских военных в Херсонской области имеет целью лишение оккупационных войск РФ плацдарма, который российские захватчики установили на правом берегу реки Днепр.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире Радио НВ.

Он объяснил слова российских военных о том, что контрнаступление ВСУ на Херсонщине фактически означает падение фронта на Николаевском и Криворожском направлениях.

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— Это наша главная задача на сегодня, в ходе этой контрнаступательной операции: ликвидация плацдарма на правом берегу и освобождение города Херсон, — пояснил военный эксперт.

Жданов добавил, что потеря этого плацдарма снимает с повестки дня вопрос дальнейшего наступления на Николаев и Одессу, а также захват Молдовы, о чем неоднократно звучали сообщения со стороны России.

Военный эксперт уверен, что сейчас в Кремле не могут изменить ситуацию на фронте.

— Даже в Генеральном штабе Российской Федерации звучат более-менее трезвые голоса, что война проиграна. На сегодня исправить ситуацию невозможно, никакая мобилизация ситуацию не спасет, — говорит он.

Жданов добавил, что мобилизация в России может сыграть свою роль только через полгода, но и тогда есть вопросы относительно того, как будут обучены мобилизованные россияне и какую технику военное руководство РФ снимет с консервации.

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