Успіх ЗСУ на Херсонщині позбавить РФ можливості загрожувати Миколаєву та Одесі – Жданов
Контрнаступ українських військових у Херсонській області має на меті позбавлення окупаційних військ РФ плацдарму, який російські загарбники встановили на правому березі річки Дніпро.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі Радіо НВ.
Він пояснив слова російських військових про те, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині фактично означає падіння фронту на Миколаївському та Криворізькому напрямках.
– Це наше головне завдання на сьогодні, в ході цієї контрнаступальної операції: ліквідація плацдарму на правому березі та звільнення міста Херсон, – пояснив військовий експерт.
Жданов додав, що втрата цього плацдарму знімає з порядку денного питання подальшого наступу на Миколаїв та Одесу, а також захоплення Молдови, про що неодноразово лунали повідомлення з боку Росії.
Військовий експерт впевнений, що наразі у Кремлі не можуть змінити ситуацію на фронті.
– Навіть у Генеральному штабі Російської Федерації лунають більш-менш тверезі голоси, що війна програна. На сьогодні виправити ситуацію неможливо, жодна мобілізація ситуацію не врятує, – каже він.
Жданов додав, що мобілізація в Росії може зіграти свою роль лише через пів року, але і тоді є питання щодо того, як будуть навчені мобілізовані росіяни та яку техніку військове керівництво РФ зніме з консервації.