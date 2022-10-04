Жовтень, 04 в 20:35

Контрнаступ українських військових у Херсонській області має на меті позбавлення окупаційних військ РФ плацдарму, який російські загарбники встановили на правому березі річки Дніпро.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі Радіо НВ.

Він пояснив слова російських військових про те, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині фактично означає падіння фронту на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

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– Це наше головне завдання на сьогодні, в ході цієї контрнаступальної операції: ліквідація плацдарму на правому березі та звільнення міста Херсон, – пояснив військовий експерт.

Жданов додав, що втрата цього плацдарму знімає з порядку денного питання подальшого наступу на Миколаїв та Одесу, а також захоплення Молдови, про що неодноразово лунали повідомлення з боку Росії.

Військовий експерт впевнений, що наразі у Кремлі не можуть змінити ситуацію на фронті.

– Навіть у Генеральному штабі Російської Федерації лунають більш-менш тверезі голоси, що війна програна. На сьогодні виправити ситуацію неможливо, жодна мобілізація ситуацію не врятує, – каже він.

Жданов додав, що мобілізація в Росії може зіграти свою роль лише через пів року, але і тоді є питання щодо того, як будуть навчені мобілізовані росіяни та яку техніку військове керівництво РФ зніме з консервації.