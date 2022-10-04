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Факты / Україна

РФ может сдать “Л/ДНР”, чтобы удержать Херсонскую и Запорожскую области – Жданов

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне могут сдать Донецк и Луганск, чтобы попытаться как-то удержать Херсонскую и Запорожскую области, которые являются ключом ко временно оккупированному Крымскому полуострову.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

– На мой взгляд, Херсонщина и Запорожье для РФ сегодня более ценны, чем Донецк и Луганск. Дело в том, что Запорожье и Херсонщина – это ключ к Крыму. Как только мы выбиваем российские войска с правого берега Днепра, Мелитополь полностью под нашим огневым контролем, – пояснил эксперт.

Он добавил, что если Вооруженные силы начнут наступление на Мелитополь, то Украина сможет освободить и Запорожскую атомную станцию, в результате чего оккупанты останутся без электричества.

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– Освободив Каховку, мы перекрываем воду в Крым. А выходом на побережье Черного моря мы перекрываем Перекоп. А дальше можем входить в Крым. Поэтому Херсонская и Запорожская области сегодня стратегически для России более важны, чем Донецкая и Луганская, – резюмировал Жданов.

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