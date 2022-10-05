Октябрь, 05 в 19:30

Оккупанты пытались наступать в районе пяти населенных пунктов, но украинские силы обороны отбили все атаки врага.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 5 октября.

Военные сообщили, что противник продолжает обстрелы позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Сейчас смотрят

— Наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениях мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, — добавляется в сообщении.

В Генштабе напомнили, что остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из РСЗО.

— От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более чем 20 населенных пунктов. Среди них — Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное, — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спирное и Белогоровка;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Роздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Зайцево, Отрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Временка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.

На Южнобугском направлении противник продолжает осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстрелял более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Новогредневое, Сухой Ставок, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдиное и Мирное.

— За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка, — сообщили в Генштабе.

Военные рассказали, что во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают осуществлять морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС.

— По имеющейся информации, работников угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии Росатом, — сообщили военные.

В Генштабе добавили, что в результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.

В то же время на временно оккупированной территории Луганской области, из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных учреждений, противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительным данным Генштаба, там находится до 200 раненых военнослужащих РФ.

Украинские военные добавили, что командование подразделений российских оккупантов продолжает вербовать заключенных с целью пополнения потерь личного состава.

— По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились принять участие в боевых действиях на территории Украины, — говорится в сообщении.

Украинская авиация в течение суток нанесла более десяти ударов.

— Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь вражеских БпЛА. Шесть из них — иранского производства, — сообщили военные.

Ракетные войска и артиллерия Украины за текущие сутки поразила два пункта управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также десять других важных объектов врага.