РФ поцілила дронами-камікадзе в три адміністративні будівлі Білої Церкви

Жовтень, 05 в 12:42

Уночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області шістьма дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Оновлено о 12:42. Пошкоджень зазнали три будівлі інфраструктури. Займання, що спалахнули на місці влучань, локалізували о 08:00, а ліквідували о 09:20.

Керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба під час прямого включення з місця події в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини в коментарі ведучій Вікна-Новини Яні Брензей оцінив руйнування як середні.

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Крім того, наголосив керівник ОВА, через нічну атаку місцева влада вирішила на один день перевести освітні заклади громади на онлайн-навчання.

Загалом, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ випустила з Півдня України по Білій Церкві орієнтовно 12 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Шість із них було збито Збройними силами України. Три – зенітно-ракетними військами на Півдні та три – авіацією Повітряних сил.

Оновлено о 09:13. Постраждала через ворожу атаку людина перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в коментарі ведучій Фактів ICTV Юлії Сеник в ефірі національного телемарафону, життю постраждалого нічого не загрожує.

Оновлено о 08:42. На ранок стало відомо, що вночі 5 жовтня загалом було шість влучань та вибухів.

Одна людина постраждала. Пошкоджень зазнала інфраструктура міста.

– До ліквідація наслідків обстрілів залучили всі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що перший вибух пролунав орієнтовно за пів години після оголошення повітряної тривоги о 01:33.

До четвертої ранку очевидці нарахували їх шість.

О третій годині керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що кілька вибухів, які чули люди, є свідченням того, що місто атаковане дронами-камікадзе.

Керівник ОВА додав, що на об’єктах інфраструктури спалахнули пожежі. Екстрені служби долучились до ліквідації.

Тоді ж стало відомо, що через ворожу атаку одна людина постраждала.

Згодом звернення до міських жителів оприлюднив і міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

Мер міста також підтвердив, що ворог завдав ударів по Білій Церкві.

Геннадій Дикий настійливо попросив людей, доки триває повітряна тривога, перебувати в укриттях.

А тим жителям, які проживають біля епіцентру пожежі, рекомендував не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, доки пожежу не ліквідують.

О четвертій ранку керівник обласної військової адміністрації повідомив про повторну серію ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Олексій Кулеба вкотре закликав жителів Київщини залишатися в укриттях, доки не минула небезпека.

Дозволили людям покинути бомбосховища лише вранці, о 05:03.

А ще за 55 хвилин сирени знову сповістили про повітряну небезпеку в регіоні, що тривала аж до 07:48.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Кулеба, Геннадій Дикий