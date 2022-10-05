РФ поцілила дронами-камікадзе в три адміністративні будівлі Білої Церкви
Уночі 5 жовтня російські війська атакували Білу Церкву Київської області шістьма дронами-камікадзе типу Shahed-136.
Оновлено о 12:42. Пошкоджень зазнали три будівлі інфраструктури. Займання, що спалахнули на місці влучань, локалізували о 08:00, а ліквідували о 09:20.
Керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба під час прямого включення з місця події в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини в коментарі ведучій Вікна-Новини Яні Брензей оцінив руйнування як середні.
Крім того, наголосив керівник ОВА, через нічну атаку місцева влада вирішила на один день перевести освітні заклади громади на онлайн-навчання.
Загалом, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ випустила з Півдня України по Білій Церкві орієнтовно 12 іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136.
Шість із них було збито Збройними силами України. Три – зенітно-ракетними військами на Півдні та три – авіацією Повітряних сил.
Оновлено о 09:13. Постраждала через ворожу атаку людина перебуває в лікарні в стані середньої важкості.
Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в коментарі ведучій Фактів ICTV Юлії Сеник в ефірі національного телемарафону, життю постраждалого нічого не загрожує.
Оновлено о 08:42. На ранок стало відомо, що вночі 5 жовтня загалом було шість влучань та вибухів.
Одна людина постраждала. Пошкоджень зазнала інфраструктура міста.
– До ліквідація наслідків обстрілів залучили всі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Нагадаємо, що перший вибух пролунав орієнтовно за пів години після оголошення повітряної тривоги о 01:33.
До четвертої ранку очевидці нарахували їх шість.
О третій годині керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що кілька вибухів, які чули люди, є свідченням того, що місто атаковане дронами-камікадзе.
Керівник ОВА додав, що на об’єктах інфраструктури спалахнули пожежі. Екстрені служби долучились до ліквідації.
Тоді ж стало відомо, що через ворожу атаку одна людина постраждала.
Згодом звернення до міських жителів оприлюднив і міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.
Мер міста також підтвердив, що ворог завдав ударів по Білій Церкві.
Геннадій Дикий настійливо попросив людей, доки триває повітряна тривога, перебувати в укриттях.
А тим жителям, які проживають біля епіцентру пожежі, рекомендував не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, доки пожежу не ліквідують.
О четвертій ранку керівник обласної військової адміністрації повідомив про повторну серію ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.
Олексій Кулеба вкотре закликав жителів Київщини залишатися в укриттях, доки не минула небезпека.
Дозволили людям покинути бомбосховища лише вранці, о 05:03.
А ще за 55 хвилин сирени знову сповістили про повітряну небезпеку в регіоні, що тривала аж до 07:48.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олексій Кулеба, Геннадій Дикий