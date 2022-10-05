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Факти / Україна

ЗСУ вже розпочали деокупацію Луганщини – Гайдай

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України вже розпочали звільнювати Луганську область від російських загарбників.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів уже звільнені від російської армії, там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Рухаємось далі, дякую нашим Збройним силам за такі чудові новини, – сказав він.

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Раніше Гайдай анонсував евакуацію з Луганської області через контрнаступ Збройних сил України.

За його словами, після деокупації жителів не будуть надовго пускати на територію великих міст. Причина полягає в неможливості провести опалювальний сезон.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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