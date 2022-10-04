Октябрь, 04 в 17:33

Вооруженные силы Украины освободили более 1,5 тыс. населенных пунктов от российских оккупационных войск.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Уже деоккупировано 1 534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти, — подчеркнул Тимошенко.

В частности, в Харьковской области украинские военные освободили 483 населенных пункта. В настоящее время следственные подразделения Национальной полиции регистрируют там военные преступления РФ.

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По словам Тимошенко, после деоккупации городов и поселков:

• удалось разминировать 502 населенных пункта;

• Национальная полиция возобновила работу в 1,2 тыс. населенных пунктов;

• организовано 1 445 гуманитарных штабов;

• органы местного самоуправления заработали в 1 508 населенных пунктах.

Кроме того, в 933 населенных пунктах возобновили работу медицинские учреждения, в 981 – учебные заведения, в 1 024 – вновь предоставляются услуги социальной защиты, а финансовыми услугами обеспечены 922 населенных пункта.

Что касается критической инфраструктуры, то газоснабжение восстановлено в 1 026 населенных пунктах (67% от общего количества освобожденных); электроснабжение – в 976; водоснабжение и водоотвод – в 966.

Услуги мобильной связи и интернета снова доступны жителям 950 населенных пунктов.

Стоит отметить, что по состоянию на начало августа в Офисе президента информировали о деоккупации 1 054 населенных пунктов. Таким образом в течение последних двух месяцев украинские военные освободили 480 городов, поселков и сел.

По состоянию на конец сентября сообщалось об освобождении 454 населенных пунктов на территории Харьковской области. С тех пор контрнаступление ВСУ там продолжается.