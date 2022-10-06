Октябрь, 06 в 14:08

Российские войска предстали перед непростым выбором после того, как у Вооруженных сил Украины 2 октября начался новый наступательный этап в Херсонской области.

Командование армии РФ осознает, что отвод боевых сил за Днепр сделал бы оборону оставшейся оккупированной территории Херсонской области более надежной.

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Однако пойти на такой шаг не могут, потому что политический императив – оставаться и защищаться.

Пока россияне пытаются выйти из тупика, украинские подразделения уже подвинули линию фронта еще на 20 км.

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, ВСУ уже добрались до восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, однако это продвижение пока не угрожает основным российским оборонным позициям.

– Российские войска отступают, и их командиры, вероятно, понимают, что на направлении в сторону Новой Каховки будет нависать угроза, – предполагают в британской разведке.

На сегодняшний день поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных путей для пополнения сил армии России.

Согласно имеющейся в распоряжении Минобороны Великобритании информации, РФ для защиты Херсона перебросила значительную часть своих недоукомплектованных Воздушно-десантных сил.

– Учитывая это, можно утверждать, что у России пока немного дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта, – заключают в оборонном ведомстве.

Поэтому есть основания полагать, что российское командование намеренно направить мобилизованных резервистов в этот сектор.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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