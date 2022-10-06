РФ нанесла авиаудары по Украине с неба Беларуси впервые с августа — Генштаб

Октябрь, 06 в 16:37

Российская Федерация сегодня нанесла авиационные удары с четырех самолетов Ту-22 М3 по территории Украины с воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов во время онлайн-брифинга.

— Сегодня утром четыре самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны-агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Последнее применение авиации по этому направлению было 28 августа, – сказал Громов.

Он добавил, что в пределах Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей обстановка стабильная и контролируемая.

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Громов добавил, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать поддержку РФ.

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Он отметил, что с начала октября из белорусских арсеналов хранения боеприпасов было направлено в оккупационные войска на Донецком и Херсонском направлениях почти 30 вагонов с боеприпасами.

Всего с начала полномасштабной агрессии РФ с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов общим количеством около 250 вагонов и весом более 10 тыс. тонн.

Фото: Википедия