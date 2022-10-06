Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ завдала авіаударів по Україні з неба Білорусі вперше з серпня – Генштаб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ту-22 М3

Російська Федерація сьогодні завдала авіаційних ударів з чотирьох літаків Ту-22 М3 по території України з повітряного простору Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу.

— Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційного удару по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня, – сказав Громов.

Він додав, що в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка стабільна та контрольована.

Зараз дивляться

Громов додав, що військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати підтримку РФ.

Читайте
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України

Він зазначив, що з початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання боєприпасів було направлено до окупаційних військ на Донецькому та Херсонському напрямках майже 30 вагонів з боєприпасами.

Загалом з початку повномасштабної агресії РФ з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів загальною кількістю майже 250 вагонів та вагою понад 10 тис. тонн.

Фото: Вікіпедія

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка