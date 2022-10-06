РФ завдала авіаударів по Україні з неба Білорусі вперше з серпня – Генштаб

Жовтень, 06 в 16:37

Російська Федерація сьогодні завдала авіаційних ударів з чотирьох літаків Ту-22 М3 по території України з повітряного простору Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу.

— Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційного удару по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня, – сказав Громов.

Він додав, що в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка стабільна та контрольована.

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Громов додав, що військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати підтримку РФ.

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Він зазначив, що з початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання боєприпасів було направлено до окупаційних військ на Донецькому та Херсонському напрямках майже 30 вагонів з боєприпасами.

Загалом з початку повномасштабної агресії РФ з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів загальною кількістю майже 250 вагонів та вагою понад 10 тис. тонн.

Фото: Вікіпедія