РФ завдала авіаударів по Україні з неба Білорусі вперше з серпня – Генштаб
Російська Федерація сьогодні завдала авіаційних ударів з чотирьох літаків Ту-22 М3 по території України з повітряного простору Білорусі.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу.
— Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційного удару по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня, – сказав Громов.
Він додав, що в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка стабільна та контрольована.
Громов додав, що військово-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати підтримку РФ.
Він зазначив, що з початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання боєприпасів було направлено до окупаційних військ на Донецькому та Херсонському напрямках майже 30 вагонів з боєприпасами.
Загалом з початку повномасштабної агресії РФ з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів загальною кількістю майже 250 вагонів та вагою понад 10 тис. тонн.
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