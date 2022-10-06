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Факты / Україна

Бежат от ВСУ: из Сватового выехали три автобуса со сторонниками оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бежат от ВСУ: из Сватового выехали три автобуса со сторонниками оккупантов
Фото: Pixabay

С временно захваченных территорий Украины, которые постепенно освобождают Силы обороны, бегут приспешники оккупационных властей.

Сторонники захватчиков массово покидают населенные пункты одновременно с подразделениями российских оккупационных войск.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, из Сватово в Новопсков Луганской области выехали три автобуса со сторонниками оккупантов.

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Похожая ситуация и на временно захваченной территории Херсонской области.

Там представители крымских частных охранных кампаний планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

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Таким образом россияне хотят разыскать украинских диверсантов и партизан.

В Энергодаре Запорожской области российские военные продолжают минировать объекты инфраструктуры города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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