Бежат от ВСУ: из Сватового выехали три автобуса со сторонниками оккупантов
С временно захваченных территорий Украины, которые постепенно освобождают Силы обороны, бегут приспешники оккупационных властей.
Сторонники захватчиков массово покидают населенные пункты одновременно с подразделениями российских оккупационных войск.
По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, из Сватово в Новопсков Луганской области выехали три автобуса со сторонниками оккупантов.
Похожая ситуация и на временно захваченной территории Херсонской области.
Там представители крымских частных охранных кампаний планируют эвакуироваться обратно на полуостров.
В Рубежном Луганской области оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.
Таким образом россияне хотят разыскать украинских диверсантов и партизан.
В Энергодаре Запорожской области российские военные продолжают минировать объекты инфраструктуры города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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