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Факты / Україна

РФ утром нанесла удар по Хмельницкой области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
РФ утром нанесла удар по Хмельницкой области
Фото: Depositphotos

6 октября российские оккупанты нанесли удар по территории Хмельницкой области.

Обновлено в 08:13. Вражеская атака на регион произошла утром во время воздушной тревоги, когда люди и слышали как раз звуки взрывов.

– По предварительной информации, обошлось без пострадавших, – сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гамалий.

Все детали руководитель ОВА пообещал сообщить впоследствии.

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Сирены в Хмельницкой области прозвучали в 05.40.

После этого от очевидцев начала поступать информация о взрывах.

Миновала угроза обстрелов спустя полчаса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 225-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гамалий

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