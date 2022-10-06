Октябрь, 06 в 12:59

Министр обороны Алексей Резников заявил, что риск применения Россией ядерного оружия очень минимален. Об этом говорят и западные партнеры Украины, в том числе США и Великобритания.

Об этом он сказал во время онлайн-конференции Forbes Без розовых очков. Бизнес и правительство во время войны.

По его словам, российское ядерное оружие — весьма сомнительного качества. Резников рассказал, что недавно общался с Леонидом Кучмой, вторым президентом Украины, который, в свою очередь, заявил, что срок эксплуатации ядерных ракет в РФ истек еще в 1997 году.

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– Теперь вопрос: когда россияне последний раз проводили ядерные испытания? Это были 90-е годы в Казахстане. То есть с 90-х годов они (россияне) никаких испытаний не проводили. Носители у них есть, ядерные запасы у них, а вот как оно включается, запускается и летает – никто не знает, – заметил министр обороны Украины.

По словам Резникова, возникает еще один вопрос, где именно Россия хочет применить свои ядерные ракеты. Совершенно глупо будет, если для уничтожения какого-нибудь нашего подразделения, потому что тогда уничтожат и свои. А паники будет еще больше.

Кроме того, на линии фронта находятся оккупированные Россией территории Украины, которые якобы защищает армия РФ.