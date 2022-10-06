Октябрь, 06 в 20:31

Во время контрнаступления украинских защитников ситуация остается сложной, но контролируемой и имеет свое развитие согласно плану Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

— Во время сегодняшнего телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонительную операции Вооруженных сил Украины. Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану, — написал главнокомандующий.

Он добавил, что вместе с коллегой-генералом “сверили часы” относительно состояния обеспечения украинского войска вооружением и техникой.

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Напомним, за последние несколько дней наступательные операции украинской армии продолжаются сразу по нескольким фронтам: в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Это, в частности, происходит после освобождения большей части Харьковской области от оккупационных сил Российской Федерации.

Аналитики из американского Института изучения войны считают, что контрнаступление украинских Вооруженных сил далеко от завершения, поскольку продвижение ВСУ в Луганской области только началось.

5 октября сообщалось, что украинские войска вошли в Грековку и Макеевку на западе Луганской области.

Фото: Валерий Залужный