Жовтень, 07 в 13:15

У Києві СБУ знешкодила злочинне угруповання, яким з Росії керував депутат-зрадник Ілля Кива. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про учасників банди з громадського об’єднання Патріоти за життя, яке підконтрольне екснардепу.

— До втечі нардепа в РФ ці “патріоти” виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні, – наголошується у повідомленні.

Представників цієї організації залучали до “фізичної підтримки” та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед у центрі столиці.

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За участь у кожній з таких “акцій” зловмисники отримували гроші від своїх координаторів з ОПЗЖ.

За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Їхній організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема й після повномасштабного вторгнення РФ.

В СБУ зазначили, що за задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Але після втечі Киви його посіпаки організували наркобізнес для одержання додаткових “прибутків”.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

10 травня Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук, а його справу передали до суду.

Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

21 квітня Велика Британія внесла Киву до санкційного списку. Окрім екснардепа там ще 25 фізичних осіб і структур РФ, серед яких офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова правління Російської залізниці Олег Білозеров.