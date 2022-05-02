Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>405 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

ДБР задержало приспешников Кивы, которые отвечали за подбор титушек для совершения провокаций

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ДБР задержало приспешников Кивы, которые отвечали за подбор титушек для совершения провокаций

В Одесской области работники Государственного бюро расследований задержали одного из доверенных лиц бывшего нардепа и предателя Украины Ильи Кивы.

Приспешник экс-депутата Верховной Рады должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

Правоохранители установили, что задержанный по заказу Кивы отвечал за сбор “спортсменов” в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны.

Еще один приспешник Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии ОПЗЖ во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

— Во время акций доверенный Киви давал указания, что делать участникам, в том числе и использование физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии ОПЗЖ, — сообщили в пресс-службе ДБР.

На данный момент ДБР установило три десятка титушек, которых руководство ОПЗЖ использовало как силовой блок. В настоящее время проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

Related video

20 апреля суд разрешил провести заочное расследование в отношении Ильи Кивы по подозрению в государственной измене и его антиукраинским действиям. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

Читайте
Британия ввела санкции против представителя Минобороны РФ и Ильи Кивы

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: ГБР

Фото: ГБР

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка