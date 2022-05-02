В Одесской области работники Государственного бюро расследований задержали одного из доверенных лиц бывшего нардепа и предателя Украины Ильи Кивы.

Приспешник экс-депутата Верховной Рады должен был организовать по заказу запрещенной ОПЗЖ провокационные акции в Одессе и других регионах Украины.

Правоохранители установили, что задержанный по заказу Кивы отвечал за сбор “спортсменов” в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны.

Еще один приспешник Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии ОПЗЖ во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

— Во время акций доверенный Киви давал указания, что делать участникам, в том числе и использование физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии ОПЗЖ, — сообщили в пресс-службе ДБР.

На данный момент ДБР установило три десятка титушек, которых руководство ОПЗЖ использовало как силовой блок. В настоящее время проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

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20 апреля суд разрешил провести заочное расследование в отношении Ильи Кивы по подозрению в государственной измене и его антиукраинским действиям. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.